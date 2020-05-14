У СБУ відповіли на запит Радіо Свобода щодо можливої підозри Сергію Стерненку

Служба безпеки України не змогла ані підтвердити, ані спростувати поширену раніше активістом Романом Сініциним інформацію про можливе вручення активісту Сергію Стерненку підозри в «умисному вбивстві» у рамках справи про напад на нього, під час якого від завданих Стерненком поранень один із нападників помер.

«Станом на сьогодні запитувану інформацію не може бути надано з огляду на правові обмеження щодо розголошення відомостей досудового розслідування, передбачені частиною першою статті 222 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться в офіційній відповіді СБУ від 14 травня на інформаційний запит Радіо Свобода, надісланий 6 травня.

4 травня, про можливість вручення такої підозри заявляв громадський активіст Роман Сініцин, який повідомляв, що «дедлайн – 15 травня, але швидше за все це відбудеться вже до кінця поточного тижня».

«Вручать підозру і закриють у СІЗО. Очевидно, там буде без права застави», – написав Сініцин.

Пізніше, 6 травня, цю інформацію в коментарі Радіо Свобода підтвердив і сам Сергій Стерненко.

«Мені цю інформацію підтвердили ще щонайменше з трьох джерел: із Офісу генерального прокурора і зі Служби безпеки України. Ну, і ще дотично на це вказує те, що 4 травня мені прийшла повістка, за якою я мав з’явитись до СБУ у справі проти мене на 21 квітня. Це – дуже дивна історія з цією повісткою, тому що зазвичай так роблять тільки для того, щоб потім затримати людину, звинувативши її в тому, що вона уникає зустрічей зі слідчими. Але я не уникаю. Сьогодні знову відправляв клопотання слідчому. І слідчий чудово знає, де я знаходжуся, де мене знайти і мій номер телефону», – зазначив Стерненко.

Із проханням підтвердити або спростувати інформацію щодо можливої підозри активісту Радіо Свобода також зверталося до Офісу генерального прокурора України, однак станом на 14 травня відповіді не отримало.

Тим часом сам Стерненко вважає, що нині слідство не має права кваліфікувати якимось чином його дії під час нападу на нього двох чоловіків 25 травня 2018 року в Одесі.

«Навіть коли ми говоримо про питання моєї оборони (яка, я вважаю, була абсолютно законна), то поки слідство не відповіло на питання, хто замовив цей напад, хто його організував, хто був посередником, а хто виконував, не можна кваліфікувати якось мої дії взагалі. Тому що це взаємозалежні речі», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

25 травня 2018 року в Одесі двоє чоловіків напали на громадського активіста Сергія Стерненка, коли той увечері повертався додому зі своєю дівчиною. Сам Стерненко зазнав численних ударів голови, а також порізу руки, але поранив своїх нападників, один із них помер.

Це був уже третій замах на Стерненка за три місяці. 1 травня 2018 року в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко.

Перший напад стався 7 лютого того ж року, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.