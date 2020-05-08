Венедіктова заявляє про «конфлікт інтересів» через звернення Стерненка до НАБУ щодо її декларації

Справа Національного антикорупційного бюро щодо ймовірних порушень у декларації генеральної прокурорки Ірини Венедіктової має ознаки конфлікту інтересів – про це Венедіктова заявила у зверненні 8 травня.

Очільниця Офісу генпрокурора нагадала, що НАБУ відкрило провадження після того, як заявник – активіст Сергій Стерненко – домігся відповідного рішення суду. На її думку, наявність кримінального провадження проти Стерненка в самій прокуратурі створює конфлікт інтересів.

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«Заявник у справі – особа, яка фігурує у одному із проваджень Офісу генпрокурора. Саме тому, задля уникнення маніпуляцій щодо цього факту, я повідомила Національне агентство з питань запобігання корупції про потенційний конфлікт інтересів і постановила про відвід від виконання повноважень керівника органу прокуратури та Генерального прокурора в цьому провадженні», – сказала Венедіктова.

30 квітня громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що Вищий антикорупційний суд за його скаргою зобов’язав Національне антикорупційне бюро України відкрити справу за повідомленням про недекларування генпрокуроркою Іриною Венедіктовою майна. 4 травня НАБУ повідомило про відкриття такого провадження.