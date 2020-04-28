Генпрокурор відреагувала на протести через «справу Гандзюк»

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відреагувала на акції протесту 27 квітня через завершення досудового слідства у справі про вбивство херсонської активістки і чиновниці Катерини Гандзюк.

«Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів... Правозахисники – це зовсім про інше. Орган досудового розслідування, відреформована прокуратура і відреформований суд – це не те, 2 роки розслідування, кількість слідчих і прокурорів, що врази перевищує кількість осіб з файерами – це не те, є тільки власне бачення як має бути, але це також неточно. 55 томів справи – не цікавить. Ви хочете правди? Почався процес ознайомлення з матеріалами слідства», – написала Венедіктова у фейсбуці.

Напередодні під Офісом президента, а потім і під будинком, де мешкає генпрокурор, відбулися протести через розслідування справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Активісти заявили, що вважають передчасним рішення завершити досудове слідство в цьому провадженні. На думку активістів, генпрокурор Венедіктова «зливає справу».

27 квітня Служба безпеки України повідомила, що під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї самої ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті.

В Офісі генпрокурора під час онлайн брифінгу заявили, що прокурори в суді доводитимуть, «що саме цей чиновник замовив вчинення злочину, визначив об'єкт посягання, залучив до скоєння злочину іншого організатора, здійснював фінансове забезпечення».

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.