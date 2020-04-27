Для суду у справі Гандзюк може не вистачити доказів проти Мангера – батько загиблої активістки

Розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк може завершитися виправданням Владислава Мангера. Через поспішне припинення розслідування у прокурорів може не вистачити аргументів для суду. Про це заявляє сторона потерпілих, а також громадські активісти. Вони припускають, що такі дії Офісу генерального прокурора можуть свідчити, якщо не про змову з підозрюваними, то, принаймні, про бажання якомога швидше відрапортувати про завершення справи, а відповідальність за результат перекласти на суд.

Досудове розслідування у справі вбивства Катерини Гнандзюк – завершене, заявив заступник генерального прокурора Олексій Симоненко під час брифінгу 27 квітня 2020 року. Він нагадав, що розслідування щодо замовників та організаторів нападу на громадську активістку в липні 2018 року в місті Херсоні вели слідчі Служби безпеки України.

Здобувши додаткові докази, прокурори переконались у їх достатності

«Здобувши додаткові докази, прокурори переконались у їх достатності для складання обвинувального акту та передачі справи до суду. Відповідно до кримінального процесуального закону, прокурором сьогодні прийнято рішення офіційно оголосити про це підозрюваним, іншим учасникам кримінального провадження. У такий спосіб Офіс генерального прокурора доводить незмінність обґрунтованої та законної позиції у справі нападу на Катерину Гандзюк», – наголосив Олексій Симоненко.

Мангер і Левін

Слідство підозрює голову Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, який призвів до її смерті (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України), повідомляє Служба безпеки України. Левіна затримали правоохоронці Болгарії 24 січня 2020 року, 16 березня його екстрадували в Україну.

Співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу

«Усі матеріали готові, співробітники СБУ фахово зробили свою роботу й зібрали доказову базу, яка дасть можливість чітко довести позицію обвинувачення в суді. Сподіваюся, що ця справа буде розглянута першочергово. Виконавці та замовники вбивства Катерини Гандзюк отримують заслужене покарання», ‒ заявляє голова СБУ Іван Баканов.

Слідчі повідомили підозрюваним, їхнім захисникам, потерпілим та їхнім представникам про завершення досудового розслідування. Всім сторонам надано доступ до матеріалів слідства. Після того, як сторона захисту ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, їх буде скеровано до суду для розгляду по суті, повідомляють в СБУ.

Слідство розвалюється – Віктор Гандзюк

Але ще місяць тому прокурори намагалися продовжити терміни слідства у цій справі через те, що слідство ще не забезпечило усієї повноти доказів. Наразі не проведена частина слідчих дій, лишаються недопитаними частина свідків. Про це у коментарі для Радіо Свобода говорить батька загиблої активістки Віктор Гандзюк.

На його думку, слідство розвалюється, і про причини цього слід запитувати у президента Володимира Зеленського, який брав на себе особисту відповідальність за справу Катерини Гандзюк.

Було боляче дивитися, було соромно дивитися, було бридко дивитися. Генеральна прокуратура зробила те, чого чекали адвокати Мангера



«Цей їхній брифінг було боляче дивитися, було соромно дивитися, було бридко дивитися. Не вирішено дуже багато питань: немає показів Левіна, немає показів Павловського, не згадуються Гордєєв та Грищук, немає ніяких зауважень з приводу тих співробітників поліції, які розвалювали слідство, – каже Віктор Гандзюк.

«Власне, – продовжує він. – Генеральна прокуратура зробила те, чого чекали адвокати Мангера. Тобто незавершену справу передати в суд – це зняти з себе відповідальність, зняти відповідальність зі Служби безпеки України, перекинути все на суд. А для суду явно буде недостатньо доказів. Я не знаю, чому це сталося. Не хочеться думати, що Мангеру вдалося якимось чином вплинути на Генеральну прокуратуру. Я вважаю – це злочин. Злочин – в такому стані все передати до суду».

Зібрані не всі докази – адвокат

Не були проведені ті слідчі дії, на яких наполягала сторона потерпілих. Генеральний прокурор та голова СБУ хочуть поспіхом завершити слідство і перекласти всю відповідальність за результат на суд. Про це у фейсбуці пише адвокат Масі Найєм.

Досудове розслідування завершили при тому, що не всі слідчі дії були проведені, які вимагала сторона потерпілих

«Досудове розслідування завершили при тому, що не всі слідчі дії були проведені, які вимагала сторона потерпілих. Зібрані не всі докази причетності В. Мангера та О. Левіна. З моменту обрання нового Генпрокурора відсутня комунікація із адвокатом батька Каті Гандзюк. Така якість розслідування прямо вплине на вирок суду», – йдеться у дописі адвоката.

Тим часом підозрюваний у причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Ігор Павловський пішов на угоду зі слідством. Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника департаменту Офісу генпрокурора Роман Романчук.

«Обвинувальний акт стосовно Ігоря Павловського розглядається Приморським районним судом міста Одеса. Він уклав угоду із прокурором про надання викривальних показів стосовно організаторів злочину», – сказав Романчук.

Він також нагадав, що наступне засідання у справі Павловського має відбутись на початку травня.

Венедіктова успішно переступить через нинішній свій цей щабель в кар’єрі, а суд визнає Мангера невинуватим

Але якщо сторона обвинувачення будуватиме свої докази на свідченнях саме цього фігуранта, то суд у справі про вбивство Катерини Гандзюк може завершитися виправданням Владислава Мангера, пише у фейсбуці народний депутат восьмого скликання Верховної Ради Ігор Луценко.

«Венедкітовій було дано два місяці, щоб показати «результат». Строк спливає, і ось він, результат. А далі – хоч потоп, справа буде роками висіти в суді, поки Венедіктова успішно переступить через нинішній свій цей щабель в кар’єрі, а суд визнає Мангера невинуватим», – пише Луценко.

Активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» підозрюють Офіс генерального прокурора у таємних домовленостях з підозрюваним Владиславом Мангером. Пр оце вони пишуть на сторінці у фейцсбуці, де звинувачують генпрокурора Ірину Венедіктову в тому, що вона «зливає справу Гандзюк.

«Очевидно, що Мангер домовився з ГПУ на найвищому рівні, щоб отримати гарантії недоторканності саме зараз. Інакше важко пояснити, навіщо слідству нехтувати 3 місяцями, які залишились для збору доказів і обривати слідчі дії. У нас єдине пояснення: інформація, що Мангер збирав гроші, підтверджується. Зібрав. Заніс. Домовився», – йдеться на сторінці спільноти.

У справі Катерини Гандзюк нині вже ухвалено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.