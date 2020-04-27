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27 квітня 2020, Київ 23:57
Фотогалереї

Фоторепортаж: на Банковій вимагали звільнення Венедіктової через справу про вбивство Гандзюк

Декілька десятків людей, активістів ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» під Офісом президента України влаштували акцію протесту, учасники акції вимагали пояснень від Володимира Зеленського та звільнення генпрокурора Ірини Венедіктової через завершення досудового слідства у справі Катерини Гандзюк.
На думку присутніх активістів, завершення досудового слідства є передчасним, адже прокуратура та СБУ мають ще 3 місяці. На думку активістів, це свідчить про «злиття справи» генпрокурором. Після завершення акції під Офісом президента активісти пішли під помешкання, де, ймовірно, проживає Ірина Венедіктова.
&laquo;Захист Мангера неодноразово просив передати справу в такому вигляді, в якому вона є, до суду. І в принципі саме це зараз і зробили&raquo;, &ndash; зазначила адвокатка потерпілих Євгенія&nbsp;Закревська. Більше звинувачення Владислава Мангера читайте за лінком
1 «Захист Мангера неодноразово просив передати справу в такому вигляді, в якому вона є, до суду. І в принципі саме це зараз і зробили», – зазначила адвокатка потерпілих Євгенія Закревська. Більше звинувачення Владислава Мангера читайте за лінком
До учасників протесту, по закінченню акції, вийшли речниця президента України Юлія Мендель, прокурор у справі Андрій Сенюк, і заступник генпрокурора Олексій&nbsp;Симоненко, який наразі відповідальний за справу Катерини Гандзюк. Між ними і учасниками акції сталася словесна перепалка. (Зліва направо: адвокатка потерпілих Євгенія&nbsp;Закревська, заступник генпрокурора Олексій&nbsp;Симоненко, прокурор у справі Андрій Сенюк, речниця президента України Юлія Мендель)
2 До учасників протесту, по закінченню акції, вийшли речниця президента України Юлія Мендель, прокурор у справі Андрій Сенюк, і заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який наразі відповідальний за справу Катерини Гандзюк. Між ними і учасниками акції сталася словесна перепалка.

(Зліва направо: адвокатка потерпілих Євгенія Закревська, заступник генпрокурора Олексій Симоненко, прокурор у справі Андрій Сенюк, речниця президента України Юлія Мендель)
Під стінами Офісу президента учасники акції розгорнули великий банер &laquo;Зе, коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Ришук?&raquo;
3 Під стінами Офісу президента учасники акції розгорнули великий банер «Зе, коли за вбивство Гандзюк сядуть Мангер, Гордєєв та Ришук?»
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Серед учасників акції були адвокат потерпілих Євгенія Закревська, адвокат Масі Найєм, громадський активіст Сергій Стерненко, волонтер і активіст Роман Синіцин
5 Серед учасників акції були адвокат потерпілих Євгенія Закревська, адвокат Масі Найєм, громадський активіст Сергій Стерненко, волонтер і активіст Роман Синіцин
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Активісти на акції озвучили свої вимоги, запалили фаєри та скандували &laquo;Венедіктову у відставку&raquo; і &laquo;Хто замовив Катю Гандзюк?&raquo;
7 Активісти на акції озвучили свої вимоги, запалили фаєри та скандували «Венедіктову у відставку» і «Хто замовив Катю Гандзюк?»
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Під будинком активісти написали &laquo;Тут живе подруга вбивць Гандзюк&raquo;
10 Під будинком активісти написали «Тут живе подруга вбивць Гандзюк»
Активісти також скандували: &laquo;Венедіктова виходь&raquo;
11 Активісти також скандували: «Венедіктова виходь»

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