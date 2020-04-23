Ірина Венедіктова: білі плями в декларації та неафішовані бізнес-зв'язки родини нової генпрокурорки (розслідування)

Ще рік тому Ірина Венедіктова працювала викладачем на кафедрі цивільно-правових дисциплін у Харкові. Прийшла в політику в команді Володимира Зеленського, обралась у Верховну Раду, отримавши третій номер у списку партії «Слуга народу», очолила Державне бюро розслідувань, а нещодавно замінила Руслана Рябошапку на посаді генерального прокурора України.

Важко переоцінити масштаб її повноважень у правоохоронній сфері – наприклад, саме їй підпорядковується антикорупційний прокурор, а без її особистого візування за новим законодавством не можливо зняти недоторканність з народного депутата в разі пред'явлення йому підозри правоохоронцями. Саме тому важливо досліджувати зв'язки – її та наближених до неї людей – з іншими політиками та бізнесменами. А також стежити за майновим станом високопосадовиці. Що і зробили «Схеми».

З-поміж іншого, журналісти з’ясували, що її рідний брат тривалий час працював юристом у так званій групі компаній «Інвестор», заснованої родиною глави МВС Арсена Авакова та ексдепутатом Ігорем Котвіцьким. Виявили, що чоловік Ірини Венедіктової, щойно вона сама обралась у Раду та очолила комітет з питань правової політики – пішов на підвищення в органах Нацполіції та перевівся у Київ. А також звернули увагу, що подружжя не вказало, яким майном користувалось торік у столиці, натомість «Схеми» віднайшли, де саме вони мешкають у центрі Києва зараз. Примітно, що сама генпрокурорка, попри низку запитів, відмовилась коментували по суті всі ці запитання журналістів.

У велику політику Ірина Венедіктова прийшла разом із командою Володимира Зеленського.

Юрист за освітою, Венедіктова починала співпрацю з ними з посади радника кандидата Зеленського з правових питань.

А в команді нинішнього глави держави вона з’явилася завдяки іншому впізнаваному члену «Зе»-команди, розповідає Олександр Лємєнов, співзасновник State Watch: «У команду Зеленського, свого часу, її привів Руслан Стефанчук, який нині є віцеспікером парламенту».

За президентства Петра Порошенка Ірина Венедіктова брала участь у конкурсі на посаду судді Верховного суду. Але вибула з конкурсу, не набравши потрібної кількості балів.

До приходу у велику політику Ірина Венедіктова жила і працювала у Харкові і не мала стосунку до публічної політики.

Від викладачки – до генпрокурорки: кар’єрний злет Венедіктової

У Харкові Ірина викладала на юридичному факультеті Харківського національного університету імені Каразіна та співпрацювала з декількома харківськими юридичними фірмами.

Як пригадує харківський активіст Володимир Рисенко, в університеті керувала кафедрою, однак зовсім не спеціалізувалась на кримінальному праві: «Вона працювала на кафедрі цивільно-правових дисциплін, очолювала цю кафедру. Вся її юридична спеціалізація стосувалася господарських відносин і цивільних, корпоративних. Але жодним чином вона не стосувалася кримінальної юстиції. Вона в цьому не спеціаліст взагалі – немає в неї цього досвіду».

Вже після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Ірина Венедіктова опинилася у першій п'ятірці його політичної партії «Слуга народу», за списком якої і пройшла до Верховної Ради дев’ятого скликання.

Потрапивши у парламент, у серпні 2019 року вона очолила Комітет з питань правової політики. А вже за чотири місяці – наприкінці грудня – була призначена на посаду тимчасової виконувачки обов'язків директора Державного бюро розслідувань – органу, який розслідує злочини, скоєні правоохоронцями, суддями та державними діячами.

І майже відразу ж опинилася в центрі скандалу з обранням двох нових заступників ДБР через конкурс, який провели у вкрай стислі терміни та ще й під час новорічних свят – коли до цього була прикута мінімальна суспільна увага.

«Настільки швидко подавати документи і проводити конкурс, як це було зроблено стосовно двох заступників директора ДБР, – на моїй пам'яті такого не було до того ні разу, – пригадує співзасновник State Watch Олександр Лємєнов. – І зрештою ми наперед вже знали, хто переможець: пан Соколов, колишній СБУ-шник з Харківщини, який, до речі, пов'язаний з Венедіктовою. І другий наперед визначений кандидат, який переможе – пан Бабіков, який, як потім вже довели, був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича».

Такі перші кроки Ірини Венедіктової на посаді очільниці ДБР викликали гостру реакцію та обурення з боку громадських активістів-антикорупціонерів, правозахисників, та, зокрема, адвокатських груп, які представляють інтереси родин загиблих на Майдані Героїв небесної сотні.

«Адвокат Януковича буде курувати розслідуванням справ Майдану. Це вже нищить довіру до ДБР на друзки – як з боку потерпілих, з боку слідчих, так і довіру суспільства в цілому», – заявили в «Адвокатській дорадчій групі» після оголошення результатів конкурсу на заступників директора ДБР.

Втім, незважаючи на занепокоєння громадян та критику, Ірина Венедіктова не поступилася і призначила заступниками директора ДБР Олександра Соколова та Олександра Бабікова.

«Комісія з відбору заступників закінчила свою роботу, кандидати пройшли спецперевірку, накази на призначення заступників – підписано», – повідомила вона вже 20 січня.

Утім, на тлі цього, політичними колами ширились чутки, що Ірині Венедіктовій затісно у ДБР – що вона має генпрокурорські амбіції.

Невдовзі, 5 березня це крісло стало вакантним – Верховна Рада звільнила попереднього генпрокурора Руслана Рябошапку з обійманої посади. А вже 17 березня за пропозицією президента Зеленського парламент проголосував за призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України.

«Чому я? Я думаю, може, тому, що я себе непогано проявила на посаді тимчасово виконуючого обов’язки ДБР. Справді непогано, – розмірковувала Ірина Венедіктова про своє призначення в інтерв’ю виданню «Українська правда». – Як би там не було, але мені здається, що я показала достатній професійний рівень і рівень незалежності».

Таким чином, ніколи до цього не обіймаючи посад на держслужбі та в правоохоронних органах – лише за рік перебування у політиці вона очолила один з найважливіших серед них.

Тепер в її руках широкі повноваження та важелі впливу – чого варте лише виключне право генпрокурора остаточно вирішувати, чи позбавляти недоторканності народного депутата в разі підозри у злочині.

Чи лише власним досягненням вона зобов’язана такою стрімкою кар’єрою? Та чи можуть виникнути у неї чи наближених осіб інтереси, які йтимуть врозріз із державними? Можливі зв’язки Ірини Венедіктової з бізнесменами та політиками «Схеми» дослідили через членів її родини.

Зв’язки родини генпрокурорки з бізнесом родини Авакова

У своїй біографії на сайті Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова зазначає, що походить з родини юристів.

Батько генпрокурорки Валентин Венедіктов – експроректор Харківського національного університету внутрішніх справ, професор.

Отримав звання генерал-майора міліції за вислугу років, працював в університеті з 1993 року, через нього пройшла підготовку велика частина ключових міліцейських кадрів країни – зокрема, коли він очолював Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ.

Інший член родини, рідний брат генпрокурорки – також з юридично-наукових кіл. Сергій Венедіктов мав ліцензію адвоката, а зараз викладає у столиці – на юридичному факультеті Національного університету імені Тараса Шевченка.

Але де ж він працював до цього?

У своїй біографії Сергій Венедіктов зазначає, що отримав належні організаційні навички, «працюючи за сумісництвом протягом більше восьми років керівником юридичного відділу на підприємстві». Але на якому саме – не вказав.

Та «Схемам» вдалося встановити, в чиєму бізнесі працював Сергій Венедіктов.

Це бізнес родини нинішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, теж вихідця з Харкова, та його близького соратника і бізнес-партнера – колишнього депутата Ігоря Котвіцького.

За допомогою джерел у податковій журналістам вдалося встановити місця роботи брата генпрокурорки.

Починаючи з 2008 року Сергій Венедіктов працював у ТОВ «Газоконденсатне родовище «Денисівське» та ТОВ «Сахалінське», пізніше – у ТОВ «Мар’їнське» та ТОВ «Гравеліт–21» – щонайменше до 2016 року. Ці фірми спеціалізуються на видобутку газу з державних надр. Дві з них уже ліквідовані.

Стосунок Венедіктова до цих фірм підтверджується і в Єдиному реєстрі судових рішень. Зокрема, у 2009 році Сергій Венедіктов представляв у суді інтереси підприємств «Денисівське» та «Мар’їнське».

Аналіз реєстру юридичних осіб показує, що всі ці фірми належать до так званої групи «Інвестор» родини Арсена Авакова та його соратника Ігоря Котвіцького.

«Сахалінське» заснував особисто Котвіцький, а «Денисівське» – товариство «Інвестор-Нафтогаз», власником якої була фірма «Інвестор».

Про те, що брат Венедіктової протягом кількох років працював не пересічним юристом у структурах Авакова та Котвіцького, а був довіреною особою, свідчить і ще один встановлений факт.

У 2015 році Котвіцький особисто виписував довіреність на ім’я Сергія Венедіктова «на ведення справ учасника публічного акціонерного товариства» – це дані, які журналісти отримали від джерела з доступом до Єдиного реєстру довіреностей. Вказаний термін дії довіреності – з 30 березня до 30 червня 2015 року.

Яку справу довіряв Ігор Котвіцький Сергію Венедіктову?

Саме в цей період часу відбулися збори акціонерів ПАТ «Інвестор», де Котвіцький володів часткою.

«Інвестор» – харківська компанія, біля витоків якої Ігор Котвіцький стояв разом із Арсеном Аваковим. Частка у фірмі раніше була записана на дружину Авакова – Інну, а станом на кінець 2019 року кінцевим бенефіціарним власником майже 44% акцій ПАТ «Інвестор» значиться син міністра Олександр.

Тож «Схеми» звернулися за коментарем до міністра Арсена Авакова, аби безпосередньо від нього дізнатися про роль Сергія Венедиктова у бізнес-структурах його родини.

Утім, у Департаменті комунікацій МВС відповіли лаконічно: «Арсен Аваков, за його особистою інформацією, не знайомий з переліченими в запиті особами».

Не відповів на дзвінки та SMS-повідомлення від журналістів і колишній депутат Ігор Котвіцький, який особисто довіряв представляти свої інтереси брату нинішньої генпрокурорки.

«Схеми» також відправили прохання про коментар самому Сергію Венедіктову, яке той залишив без відповіді. А спілкуватись із журналістами телефоном він не захотів.

– Так?

– Сергію Валентиновичу, добрий день!

– Доброго дня!

– Це Олександр Чорновалов – журналіст Радіо Свобода. В мене є декілька запитань…

Після цих слів брат генпрокурорки поклав слухавку і більше не дзвінки та повідомлення не відповідав.

Також «Схеми» надіслали до Офісу генпрокурора запит на ім’я Ірини Венедіктової – з проханням прокоментувати бізнес-зв’язки свого брата з родиною очільника МВС. Але, отримавши запит за три тижні до виходу сюжету, Венедіктова залишила його без відповіді.

Із Харкова до Києва: підвищення чоловіка Венедіктової

Ще один член родини Ірини Венедіктової – її чоловік, Денис Колесник. Він працює у структурі Національної поліції України.

Примітно, що після того, як його дружина потрапила у владу, він був переведений у Київ та пішов на підвищення.

Раніше Денис Колесник працював на посаді начальника відділу протидії кіберзлочинам у Харківській області.

Але в листопаді 2019 року, коли Ірина Венедіктова вже працювала у Києві на чолі парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, її чоловік отримав посаду в керівництві кіберполіції всієї України – став заступником начальника цього департаменту Нацполіції.

Наприкінці того ж місяця підполковник Колесник отримав звання полковника – йдеться у відповіді на запит, яку отримали «Схеми».

Журналісти зв’язались із приймальнею Дениса Колесника та залишили прохання про його коментар для матеріалу, але не отримали зворотнього зв’язку. Дзвінки та SMS-повідомлення він теж залишив без відповіді.

«Схеми» також поцікавилися в міністра Арсена Авакова про обставини підвищення чоловіка Ірини Венедіктової в структурі Нацполіції.

«Питання призначення на посади у кіберполіції є у компетенції керівника підрозділу та не підлягають узгодженню з міністром внутрішніх справ», – повідомили у Департаменті комунікацій МВС у відповідь.

Таким чином, рідний брат генпрокурорки Сергій Венедіктов тривалий час працював у приватних структурах родини міністра Авакова та його соратника Ігоря Котвіцького – останній навіть особисто виписував йому довіреність.

А її чоловік Денис Колесник, працюючи в Нацполіції, підпорядкований міністру Авакову по службі в органах внутрішніх справ, та з її обранням у Раду отримав підвищення і нову посаду в Києві.

На запитання щодо кар’єрного злету чоловіка Ірини Венедіктової в Офісі генпрокурора не відповіли.

А що ж стосовно майнового стану подружжя, яке торік перебралось у Київ? Де вони мешкають у столиці?

Київська оселя генпрокурорки

У декларації за підсумками 2019 року Ірина Венедіктова стверджує, що мешкала на Харківщині.

Хоча складно уявити, як, працюючи в Києві, вона могла проживати за півтисячі кілометрів від столиці.

Навесні минулого року її регулярно можна було помітити в штабі Володимира Зеленського перед виборами президента.

А зі стартом парламентської кампанії Ірина Венедіктова – третій номер у списку партії «Слуга народу» – стала активним співробітником виборчого штабу, розташованого на столичних дніпровських схилах.

Пізніше, отримавши депутатський мандат, вона вела активну депутатську діяльність на засіданнях Ради та на парламентському комітеті, який вона очолювала.

До того ж, протягом року вона була частою гостею телешоу на різних каналах.

Як же їй це вдавалось?

Виконавчий директор громадської організації «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик переконаний, що це «нонсенс» і цей факт мали б перевірити у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

«Як так може бути, що люди, які працюють у Києві – пишуть, що вони проживають у Харкові? – дивується він. – Це нонсенс. Якщо особа мешкала у місті Києві і не відобразила нерухомість, якою вона користується, то має починати перевірку НАЗК і встановлювати, чому в декларації відсутня нерухомість».

Чоловік Венедіктової Денис Колесник також держслужбовець. І він теж, отримавши роботу в столиці ще восени, вказує в декларації, що в 2019-му мешкав у Харкові.

«Це означає, що дуже велика вірогідність того, що як Ірина Венедіктова, так і її чоловік, банально не задекларували об’єкт нерухомого майна яким вони користувалися, незалежно, на якій це угоді було – чи це право оренди, чи це право користування, чи інше безоплатне право», – підсумовує Сергій Миткалик.

Де саме в Києві Ірина Венедіктова з чоловіком мешкали у 2019 році «Схемам» встановити не вдалось. Але вдалося зафіксувати, де саме в столиці проживає новопризначена генпрокурорка станом на квітень 2020-го.

Щоранку протягом майже тижня журналісти помічали її в самому центрі столиці – на вулиці Круглоуніверситетській.

Так, близько 10-ї ранку 7 квітня «Схеми» зняли, як кортеж з двох Toyota Camry під'їжджає до будинку – одна з них заїжджає у двір.

А за 15 хвилин генпрокурорка Венедіктова в супроводі охоронця вийшла з під'їзду і сіла в авто.

Те ж відбулося і наступного дня.

Оскільки згадана вулиця – одностороння, кортеж генпрокурорки вирулював під заборонений знак, порушуючи правила дорожнього руху.

Цей же кортеж з двох Toyota Camry журналісти побачили там ранком і ще за два дні.

Також «Схемам» вдалося зафіксувати, як від цього будинку від’їжджав і чоловік Венедіктової на автівці Honda CR-V.

Однак ця машина оформлена не на нього самого, а на його 69-річного батька. Її також немає в декларації держслужбовця.

«Схеми» спробували поговорити про київську оселю та автівку із самим Денисом Колесником – однак той не захотів відповідати на запитання, пославшись на те, що поспішає на роботу.

– Денисе Юрійовичу, добрий день! Радіо Свобода.

– Я радий.

– Чи можете приділити декілька хвилин?

– Ні. Їду на роботу. Не можна запізнюватись.

– Як давно ви тут мешкаєте?

– Я ж кажу, не можна, а ви продовжуєте. Нещодавно.

– Ви орендуєте чи придбали?

– Я на роботу поїду, – відказав він журналістам, сідаючи в авто.

– Чи можна поспілкуватися з вами?

– Ні. Давайте запит – усе відповім.

– Ви користуєтесь цією машиною. Чому її немає у декларації?

Однак останнє запитання Колесник залишив без відповіді, зачинив двері авто і поїхав.

Редакція продублювала свої запитання у листі, направленому в кіберполіцію.

Станом на час виходу сюжету відповіді не надійшло.

Що це за будинок, де мешкає подружжя високопосадовців?

Зведений у стилі сталінського неокласицизму, всього на три десятки просторих квартир.

Деякі з них – виставлені на продаж, вартість – 500 та 750 тисяч доларів.

Орендувати квартиру можна за ціною від двох з половиною тисяч доларів на місяць.

Квартира, в якій мешкає подружжя Венедіктова-Колесник, оформлена на інших людей, непублічних. Але примітно, що родина ця також родом із Харкова.

Як давно тут проживає Ірина Венедіктова з чоловіком-поліцейським? На яких умовах – живуть у друзів, орендують квартиру чи навіть придбали? Де мешкали у Києві в 2019-му та коли відобразять у майнових деклараціях свою нову столичну адресу?

«Схеми» спробували напряму поспілкуватись із генпрокуроркою про все це.

Спершу Венедіктова не захотіла відповідати за запитання про київську оселю й порадила журналістам звернутися із запитом (який журналісти направили до Офісу генпрокурора ще три тижні тому).

– Скажіть, будь ласка, як давно тут мешкаєте?

– Дивіться, я вас бачу в перший раз. Але з Радіо Свободою спілкуюся достатньо щільно, плотно і довго. І в принципі зі всіма журналістами, з якими я спілкуюся вже більше року, знають, що є розуміння публічного і приватного життя. Тому все, що приватне, – будь ласка, запитом на публічну інформацію відповім. Тому що мені здається абсолютно нормальним, що я теж жива людина, що я теж десь мешкаю, мешкають тут мої діти і так далі. Тому давайте поважати один одного, життя один одного, і ставити ті питання, які не будуть шкодити затишку моєї родині настільки, наскільки це можна зробити.

– Ми надсилали вам запит три тижні тому, але відповіді так і не отримали. Тому були вимушені прийти сюди.

– Я думаю, що це буде відповідати мій департамент забезпечення. Я ще не бачила запити від вас. Я думаю, що вони відповідають на це.

– Три тижні тому направляли.

– Я зараз прийду на роботу, я запитаю. Я не бачила від вас запити.

Втім, у відповідь на запитання про відсутність київської оселі в її декларації Венедіктова заявила, що в неї «все відображається таким чином, як треба».

– Цієї адреси немає у вашій декларації. Скажіть, будь ласка, чому?

– Дивіться, я юрист за фахом. Більш того, зі мною зараз працюють юристи-адвокати на постійній основі. Все, що відбувається в моєму, знову ж таки кажу, приватно-публічному житті – все відображається таким чином, як треба, повірте мені. Я можу забезпечити собі професійний юридичний супровід.

– Ви тут орендуєте чи придбали житло?

– Ви мене не чуєте. Так?

– Цієї адреси немає у вашій декларації. Ви є публічна особа.

– А ви ж знаєте, що декларація публікується в конкретні дати. Якщо би я придбала це жило, ви б побачили моє набуття. Тому ви можете розуміти, що є різні механізми, коли і як люди проживають. Якщо б воно було у моєї власності, ви б побачили зміни у декларативному стані.

«Схеми» також направили запит до Офісу генпрокурора із запитанням, чому Венедіктова не декларує користування нерухомістю у Києві, відколи переїхала торік у столицю. А також повторно попросили прокоментувати роль її брата у бізнесі родини міністра Арсена Авакова та ексдепутата Ігоря Котвіцького. Запитали і про те, чи пов’язане переведення в Київ її чоловіка та підвищення у структурі Нацполіції із успішним приходом Ірини Венедіктової в публічну політику.

І в переддень ефіру отримали таку відповідь:

«Ваші запити від 1 та 21 квітня з приводу надання коментарів розглянуто. Інформуємо Вас, що у зв’язку із завантаженістю робочого графіка Генерального прокурора Венедіктової І.В. наразі провести інтерв’ю не виявляється можливим. Як тільки виникне така нагода, Вас буде повідомлено про неї додатково», – йшлося у відповіді Офісу генерального прокурора України.