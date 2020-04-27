Під Офісом президента та Офісом генпрокурора протестували через справу Гандзюк

Під Офісом президента протестували через розслідування справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Вони вважають передчасним рішення завершити досудове слідство в цьому провадженні. До них вийшли заступник голови Офісу генерального прокурора Олексій Симоненко, прокурор Андрій Сенюк та речниця президента Юлія Мендель.

Згодом розпочалася акція біля будівлі Офісу генерального прокурора й вимагали звільнення Ірини Венедіктовою з посади генпрокурорки. На думку активістів, вона «зливає справу».

27 квітня Служба безпеки України повідомила, що під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї самої ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті.

В Офісі генпрокурора під час онлайн брифінгу заявили, що прокурори в суді доводитимуть, «що саме цей чиновник замовив вчинення злочину, визначив об'єкт посягання, залучив до скоєння злочину іншого організатора, здійснював фінансове забезпечення».

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.