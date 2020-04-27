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27 квітня 2020, Київ 22:26
Новини | Політика

Під Офісом президента та Офісом генпрокурора протестували через справу Гандзюк

Під час акції «Рік без Каті», що була присвячена річниці смерті чиновниці та активістки Катерини Гандзюк, біля будівлі Офісу президента. Київ, 4 листопада 2019 року

Під Офісом президента протестували через розслідування справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Вони вважають передчасним рішення завершити досудове слідство в цьому провадженні. До них вийшли заступник голови Офісу генерального прокурора Олексій Симоненко, прокурор Андрій Сенюк та речниця президента Юлія Мендель.

Згодом розпочалася акція біля будівлі Офісу генерального прокурора й вимагали звільнення Ірини Венедіктовою з посади генпрокурорки. На думку активістів, вона «зливає справу».

27 квітня Служба безпеки України повідомила, що під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї самої ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті.

Фоторепортаж: «Ніч на Банковій. Знову»
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Фоторепортаж: «Ніч на Банковій. Знову»

Це повторна акція під стінами Офісу президента проти безкарності за напади на громадських активістів, організована друзями вбитої минулого року Катерини Гандзюк

В Офісі генпрокурора під час онлайн брифінгу заявили, що прокурори в суді доводитимуть, «що саме цей чиновник замовив вчинення злочину, визначив об'єкт посягання, залучив до скоєння злочину іншого організатора, здійснював фінансове забезпечення».

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.

Справа Гандзюк: чому активісти пішли до СБУ? (відео)
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Справа Гандзюк: чому активісти пішли до СБУ? (відео)

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