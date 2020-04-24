Брат Венедіктової тривалий час працював юристом у бізнес-структурах родини Авакова та Котвіцького – «Схеми»

Брат генпрокурорки України Ірини Венедіктової – Сергій Венедіктов тривалий час працював у бізнес-структурах родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та народного депутата VIII скликання Ігоря Котвіцького, останній також особисто виписував йому довіреність на представництво своїх інтересів. І Ірина Венедіктова, і її брат відмовилися прокоментувати журналістам ці факти. Про це йдеться у сюжеті програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший).

Сергій Венедіктов, який нині викладає на юридичному факультеті Національного університету імені Шевченка, зазначив у своїй біографії, що отримав «належні організаційні навички, працюючи за сумісництвом протягом більше 8 років керівником юридичного відділу на підприємстві», але не вказав на якому саме.

«Схеми» встановили, що починаючи з 2008 року Сергій Венедіктов працював у фірмах, які спеціалізуються на видобутку газу з державних надр, а саме у ТОВ «Газоконденсатне родовище «Денисівське» та ТОВ «Сахалінське», пізніше – у ТОВ «Мар’їнське» та ТОВ «Гравеліт–21». Аналіз реєстру юридичних осіб показує, що всі ці фірми належать до так званої групи «Інвестор» родини Арсена Авакова та його соратника Ігоря Котвіцького. «Сахалінське» заснував особисто Котвіцький, а «Денисівське» – товариство «Інвестор-Нафтогаз», власником якої була фірма «Інвестор». Частка у цій фірмі раніше була записана на дружину Авакова – Інну, а станом на кінець 2019 року кінцевим бенефіціарним власником майже 44% акцій ПрАТ «Інвестор» значиться син міністра Олександр.

Стосунок Венедиктова до цих фірм підтверджується і в Єдиному реєстрі судових рішень – Сергій Венедіктов представляв у суді інтереси підприємств «Денисівське» та «Мар’їнське».

«Про те, що брат Венедіктової протягом кількох років працював не пересічним юристом у структурах Авакова та Котвіцького, а був довіреною особою, свідчить і ще один встановлений факт. У 2015 році Котвіцький особисто виписував довіреність на ім’я Сергія Венедіктова «на ведення справ учасника публічного акціонерного товариства» – розповідають журналісти, посилаючись на дані, отримані від джерела з доступом до Єдиного реєстру довіреностей. Вказаний термін дії довіреності – з 30 березня до 30 червня 2015 року. Саме в цей період часу відбулися збори акціонерів ПАТ «Інвестор», де Котвицький володів 9,5%, йдеться в матеріалі.

Журналісти зв‘язались із Сергієм Венедіктовим телефоном, але він відмовився від спілкування. Ігор Котвіцький не відповідав на телефонні дзвінки та повідомлення.

На запит Радіо Свобода до міністра Авакова відносно ролі Сергія Венедіктова в бізнес-структурах його родини колектив Департаменту комунікації МВС повідомив: «Арсен Аваков, за його особистою інформацією, не знайомий із переліченими у запиті особами».

Сама Ірина Венедіктова протягом місяця отримала два запити від редакції з проханням прокоментувати зазначене питання.

«Ваші запити від 1 та 21 квітня з приводу надання коментарів розглянуто. Інформуємо Вас, що у зв’язку із завантаженістю робочого графіка Генерального прокурора Венедіктової І.В. наразі провести інтерв’ю не виявляється можливим. Як тільки виникне така нагода, Вас буде повідомлено про неї додатково», – йдеться у відповіді офісу генерального прокурора України на адресу редакції Радіо Свобода, отриманій у переддень ефіру.

Раніше «Схеми» розповіли, що після обрання Ірини Венедіктової народним депутатом України та отримання посади голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики її чоловік Денис Колесник пішов на підвищення у структурі Національної поліції та був переведений до Києва. До цього він працював на посаді начальника відділу протидії кіберзлочинам у Харківській області, а в листопаді 2019 року отримав крісло заступника начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Того ж місяця чоловіка Венедіктової підвищили у званні до полковника.

Ірина Венедіктова з серпня 2019-го – депутатка від пропрезидентської партії «Слуга народу», з грудня 2019 року виконувала обов‘язки директора Державного бюро розслідувань. 17 березня 2020 року на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила її на посаду Генерального прокурора України.