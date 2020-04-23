Після приходу Венедіктової в політику її чоловік пішов на підвищення в Нацполіції та перевівся до Києва – «Схеми»

Після обрання Ірини Венедіктової народним депутатом України та отримання посади голови комітету Верховної Ради з питань правової політики її чоловік Денис Колесник пішов на підвищення в структурі Національної поліції та був переведений до Києва. До цього він працював на посаді начальника відділу протидії кіберзлочинам у Харківській області, а в листопаді 2019 року отримав крісло заступника начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Того ж місяця чоловіка Венедіктової підвищили у званні до полковника. Про це йдеться в сюжеті програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший).

«Схеми» поцікавилися в міністра Арсена Авакова про обставини підвищення чоловіка Ірини Венедіктової в структурі Нацполіції.

«Питання призначення на посади у кіберполіції є в компетенції керівника підрозділу та не підлягають узгодженню з міністром внутрішніх справ», – повідомили в Департаменті комунікацій МВС у відповідь.

У Національній поліції у відповіді на запит «Схем» повідомили, що Денис Колесник отримав підвищення «на підставі висновку центральної атестаційної комісії та в порядку просування по службі», а звання полковника отримав «за сукупністю строків перебування в спеціальному званні».

Журналісти зв’язалися з приймальнею Дениса Колесника та залишили прохання про його коментар для матеріалу, але не отримали зворотнього зв’язку. Дзвінки та SMS-повідомлення він теж залишив без відповіді.

Сама Ірина Венедіктова протягом місяця отримала два запити від редакції із проханням прокоментувати зазначені питання.

«Ваші запити від 1 та 21 квітня з приводу надання коментарів розглянуто. Інформуємо Вас, що у зв’язку із завантаженістю робочого графіка Генерального прокурора Венедіктової І.В. наразі провести інтерв’ю не виявляється можливим. Як тільки виникне така нагода, Вам буде повідомлено про неї додатково», – йдеться у відповіді офісу генерального прокурора України на адресу редакції Радіо Свобода, отриманій у переддень ефіру.

17 березня 2020 року на позачерговому засіданні Верховна рада призначила Ірину Венедіктову на посаду Генерального прокурора України.