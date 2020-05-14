Білецький може бути агентом впливу Авакова – Фесенко

Дії Андрія Білецького та очолюваного ним «Національного корпусу» цілком зрозумілі, якщо дивитися на них з точки зору інтересів міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Адже керівник МВС прямо причетний до розвитку політичної кар’єри колишнього комбата. Утім, цей союз є тимчасовим і дійсним лише доти, доки він є вигідним Авакову. Так експерти оцінюють зв’язки цих двох політиків, що може бути одним із аспектів скандалу навколо заяви ветеранів добробату «Азов» про напад і побиття. За словами Назарія Кравченка та Ігоря Маляра, їх фактично викрав засновник «Азову», ексдепутат Андрій Білецький. Приводом до побиття й погроз, як стверджують Кравченко і Філімонов, стала їхня публічна підтримка ще одного активіста – колишнього лідера «Правого сектору» в Одесі Сергія Стерненка. Тим часом у партії «Національний корпус» відкидають звинувачення колишніх «азовців».​

«Андрій Білецький здавна обслуговує інтереси Арсена Авакова і цьому є багато підтверджень просто в біографії лідера «Нацкорпусу», – стверджує у розмові з Радіо Свобода журналіст-розслідувач Артем Фурманюк. Ще за часів президентства Віктора Ющенка Арсен Аваков був головою Харківської облдержадміністрації і в той же час в області під керівництвом Андрія Білецького успішно діяла організація «Патріот України». Саме відтоді активіст потрапив у поле зору чиновника, припускає Фурманюк.

На початку 2014 року Андрій Білецький, невдовзі після того, як був звільнений з-під арешту, очолив силовий блок організації «Правий сектор – Схід», яка працювала у Харківській області та на підконтрольних територіях Донецької і Луганської областей. Політичну роботу організації очолив нинішній депутат від «ОПЗЖ» Ілля Кива. Вони обидва взяли участь в організації акцій протесту після загибелі активіста Сашка Музичка і висловлювали погрози помсти за цю смерть на адресу Арсена Авакова. Утім, помсти не сталося. Натомість Ілля Кива став заступником начальника поліції Донецької області, а Андрій Білецький посів місце командира батальйону «Азов», нагадує журналіст-розслідувач.

У той час Арсен Аваков як керівник МВС був причетний до формування та підтримки діяльності добробатів. І навряд чи є збігом обставин, що «Азов» мав найкраще матеріальне забезпечення, зауважує Фурманюк. Пізніше «Азов» став єдиним добровольчим формуванням, яке отримало статус полку Національної гвардії. Крім того, Арсен Аваков публічно заявляв, що «Азов» є його улюбленим полком. Нині колишні бійці цього формування посіли низку керівних посад у МВС. серед них – заступник голови Національної поліції Вадим Троян, який свого часу визнавав дружні стосунки з Андрієм Білецьким та його родиною. Крім того, у 2015–2017 роках відділом охорони об'єктів стратегічного значення при МВС України керував Сергій Коротких – екскомандир розвідувальної роти полку «Азов» та колишній учасник неонацистських організацій Білорусі та Росії, зазначає журналіст-розслідувач. Нині на цій посаді інший «азовець» – Сергій Коровін.

Артем Фурманюк звертає увагу на ще на одну деталь. Під час виборів до Верховної Ради 2014 року Андрій Білецький балотувався по мажоритарному округу номер 217 у Києві. Серед конкурентів комбата міг би бути радник голови МВС Зорян Шкіряк. Але він знявся з виборів і заявив, що саме на корить Андрія Білецького. І вже ставши народним депутатом, Білецький став членом «воєнної ради» партії «Народний фронт», наголошує Фурманюк.

Вуличні націоналісти

На думку журналіста, показовими є акції «Національного корпусу»: під час таких протестів менше поліції, ніж під час інших, а учасників не затримують. Крім того, по учасниках видно, що фінансування проєктів Білецького не погіршилося. Про це можна зробити висновки навіть з кількості і якості представленої на заходах символіки, уточнює Фурманюк.

За рахунок цих «азовців» Аваков намагається контролювати ще й вуличний патріотичний рух. Білецький постійно намагається монополізувати націоналістичний рух

«Аваков зараз контролює майже весь силовий блок у державі. Крім поліції, йому підконтрольні прикордонна служба та Нацгвардія. Ірина Венедіктова – це теж його людина. Але цього Авакову мало. Тож за рахунок цих «азовців» він намагається контролювати ще й вуличний патріотичний рух. Пам’ятаємо, як «Нацкорпус» намагався об’єднатися з «Правим сектором» і «Свободою». Це супроводжувалося низкою скандалів, бо Білецький постійно намагається монополізувати націоналістичний рух. Водночас так званий «азовський» рух, в якому від старих «азовців» – бійців і патріотів не залишилося нікого, фінансується значно краще за інші націоналістичні сили. Завдяки цьому він вже перетворився на організоване злочинне угруповання зразка 1990-х років. Нині простий «нацдружинник» заробляє від 300 до 500 доларів на місяць. З чого теж можна робити висновки», – заявляє Артем Фурманюк.

Перебільшення?

Не можна заперечити того, що Арсен Аваков має стосунок до початку політичної кар’єри Андрія Білецького. І цілком очікувано, що голова МВС побачив потужного лідера у молодому активістові і сприяв його призначенню командиром свого дітища – батальйону «Азов», зауважує у коментарі Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко. Але до кампанії Білецького під час парламентських виборів 2014 року люди Авакова не причетні, стверджує експерт. За його словами, виборчий штаб Андрія Білецького очолював Роман Зварич, колишній нардеп від партії «Наша Україна».

Сказати, що Білецький маріонетка Авакова, було би величезним перебільшенням. Вони скоріше специфічні партнери, які використовують один одного

«Білецький – людина Авакова» – це перебільшення. Зв’язки, звісно, є. Проте вважати, що «Нацкорпус» – кишенькова організація Авакова, було би величезним перебільшенням. Як і сказати, що Білецький маріонетка Авакова. Вони скоріше специфічні партнери, які використовують один одного. Шляхом певної неформальної взаємодії Аваков може частково впливати на Білецького, спрямовувати його у «правильне» річище, або домовлятися з ним. І Білецький може використовувати свої зв’язки з Аваковим в інтересах «Нацкорпусу». Це певне тактичне ситуативне поєднання інтересів. Але такі націоналісти, як «Нацкорпус» – це класові вороги для поліції. На вулиці вони по різні боки барикад, вони б’ються. Силові структури завжди намагалися мати своїх агентів впливу у радикальних рухах. Може Білецький і є таким агентом впливу, але не маріонеткою. А що стосується справи Стерненка, то тут більше інтересу Ірини Венедіктової, ніж Арсена Авакова. Я схиляюся, що в даному випадку – це прояв внутрішньовидової ворожнечі. Це – боротьба за лідерство. Стерненко став символічною фігурою, яку почали використовувати проти Білецького», – каже Володимир Фесенко.

Вигідний «Нацкорпус»

Арсен Аваков сприяв не лише створенню «Азова», а й становленню «Національного корпусу». За президента Петра Порошенка главі МВС потрібна була націоналістична сила на противагу владі, яка могла би педалювати тези вигідні для Авакова. Роль критиків влади та такої собі «страшилки» для неї «Нацкорпус» відіграє і сьогодні. Про це у коментарі для Радіо Свобода говорить політолог Петро Олещук. Водночас, на його думку, союз Авакова з Білецьким є тимчасовим, який існуватиме лише доти, доки лишатиметься вигідним міністрові внутрішніх справ.

Авакову вигідно підтримувати «Нацкорпус». Але я би не казав, що вони повністю втілюють його плани і замисли

«Схема «Аваков контролює Білецького» нагадує схему «Коломойський контролює Зеленського» і тому подібне. Я би не став переоцінювати. Це занадто просто, з цього виникає конспірологія. Аваков людина досить прагматична. Він ставиться до всього цього так: хто вигідний на даному етапі, того треба підтримати, або використати, завтра буде потрібен хтось інший, можна підтримати іншого, також очікуючи певних послуг у відповідь. На певному етапі Авакову було вигідно підтримувати «Нацкорпус» і до певної міри вигідно і зараз. Але я би не казав, що вони повністю втілюють його плани і замисли. Водночас Аваков може їх використовувати для зміцнення своєї влади. Але незалежно від бажань Авакова, правий політичний сегмент існуватиме. Інша справа, що деякі сили маргіналізуються, а «Національний корпус» перетворюється на достатньо серйозну політичну силу», – зауважує Петро Олещук.

«Азов» є загоном спецпризначення Нацгвардії України (підпорядковується МВС). У 2018 році Конгрес США заборонив використовувати кошти з американської військової допомоги для України «для озброєння, тренування чи іншої підтримки полку «Азов». Автор поправки до бюджету конгресмен Ро Ханна назвав «Азов» «неонацистським батальйоном». Рішення підтримали і демократи, і республіканці. Батальйон тоді звинувачення у неонацизмі відкинув, пояснивши рішення недостатньою поінформованістю США.

Партія «Національний корпус» і її напіввоєнізоване крило «Національні дружини» належать до так званого «Азовського руху», який започаткувала частина радикально налаштованих колишніх бійців нинішнього окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов», що почав свій шлях 2014 року як добровольчий батальйон, потім полк, і брав участь у низці важливих боїв проти гібридної агресії Росії на сході України.

Навесні 2019 року в доповіді Державного департаменту США щодо прав людини «Національний корпус» був визнаний «групою ненависті», яка «вчиняла довільні затримання людей із очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювала напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) та ЛГБТ-спільноти».