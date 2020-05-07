Стерненко підтверджує можливе вручення йому підозри в «умисному вбивстві», в ОГП та СБУ поки мовчать

Громадський активіст Сергій Стерненко заявляє про те, що отримав від «щонайменше трьох джерел» підтвердження інформації, поширеної раніше активістом Романом Сініциним, про можливе вручення йому підозри в «умисному вбивстві» у рамках справи про напад на нього, під час якого від завданих Стерненком поранень один із нападників помер. Про це активіст розповів у коментарі Радіо Свобода.

«Мені цю інформацію підтвердили ще щонайменше з трьох джерел: із Офісу генерального прокурора і зі Служби безпеки України. Ну, і ще дотично на це вказує те, що 4 травня мені прийшла повістка, за якою я мав з’явитись до СБУ у справі проти мене на 21 квітня. Це – дуже дивна історія з цією повісткою, тому що зазвичай так роблять тільки для того, щоб потім затримати людину, звинувативши її в тому, що вона уникає зустрічей зі слідчими. Але я не уникаю. Сьогодні знову відправляв клопотання слідчому. І слідчий чудово знає, де я знаходжуся, де мене знайти і мій номер телефону», – зазначає Стерненко.

Раніше, 4 травня, про можливість вручення такої підозри заявляв громадський активіст Роман Сініцин, який повідомляв, що «дедлайн – 15 травня, але швидше за все це відбудеться вже до кінця поточного тижня».

«Вручать підозру і закриють у СІЗО. Очевидно, там буде без права застави», – написав Сініцин.

Наразі у Офісі Генерального прокурора та Службі безпеки України цю інфрмацію поки що офіційно не підтвердили, але і не спростували. 6 травня Радіо Свобода надіслало до цих відомств запити та чекає на відповідь.

Тим часом сам Стерненко вважає, що нині слідство не має права кваліфікувати якимось чином його дії під час нападу на нього двох чоловіків 25 травня 2018 року в Одесі.

«Навіть коли ми говоримо про питання моєї оборони (яка, я вважаю, була абсолютно законна), то поки слідство не відповіло на питання , хто замовив цей напад, хто його організував хто був посередником, а хто виконував, не можна кваліфікувати якось мої дії взагалі. Тому що це взаємозалежні речі», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

25 травня 2018 року в Одесі двоє чоловіків напали на громадського активіста Сергія Стерненка, коли той увечері повертався додому зі своєю дівчиною. Сам Стерненко зазнав численних ударів голови, а також порізу руки, але поранив своїх нападників, один із них помер.

Це був уже третій замах на Стерненка за три місяці. 1 травня 2018 року в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко.

Перший напад стався 7 лютого того ж року, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.