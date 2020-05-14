СБУ викликає активіста Сергія Стерненка для вручення підозри

Активіста Сергія Стерненка викликають у Службу безпеки України для вручення підозри. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Мене викликали в СБУ для повідомлення про підозру. У понеділок, 18 травня о 9:00 я маю з’явитись до головного слідчого управління СБУ за адресою м. Київ, пров. Аскольдів, 3А», – зазначає Стерненко.

За його словами, у виклику зазначено, що «​це у справі 1215 та для участі у слідчих і процесуальних діях»​. Жодних інших деталей, зауважує Стерненко, у повідомленні не вказано.

«Я нічого не боюсь! Правда на моєму боці! Я не визнаю жодної провини, тому що я захищав своє життя та здоров'я і якщо буде потреба, я зроблю це ще раз! Я прийду і буду з ними говорити! А чи будуть готові вони до цієї розмови іще дуже і дуже велике запитання!» – наголошує Стерненко.

Дещо раніше цього дня Служба безпеки України відмовилась повідомляти деталі можливої підозри для активіста.

«Станом на сьогодні запитувану інформацію не може бути надано з огляду на правові обмеження щодо розголошення відомостей досудового розслідування, передбачені частиною першою статті 222 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться в офіційній відповіді СБУ від 14 травня на інформаційний запит Радіо Свобода, надісланий 6 травня.

4 травня, про можливість вручення підозри Сергію Стерненку заявляв громадський активіст Роман Сініцин, який повідомляв, що «дедлайн – 15 травня, але швидше за все це відбудеться вже до кінця поточного тижня».

«Вручать підозру і закриють у СІЗО. Очевидно, там буде без права застави», – написав Сініцин.

Пізніше, 6 травня, цю інформацію в коментарі Радіо Свобода підтвердив і сам Сергій Стерненко.

«Мені цю інформацію підтвердили ще щонайменше з трьох джерел: із Офісу генерального прокурора і зі Служби безпеки України. Ну, і ще дотично на це вказує те, що 4 травня мені прийшла повістка, за якою я мав з’явитись до СБУ у справі проти мене на 21 квітня. Це – дуже дивна історія з цією повісткою, тому що зазвичай так роблять тільки для того, щоб потім затримати людину, звинувативши її в тому, що вона уникає зустрічей зі слідчими. Але я не уникаю. Сьогодні знову відправляв клопотання слідчому. І слідчий чудово знає, де я знаходжуся, де мене знайти і мій номер телефону», – зазначив Стерненко.

Раніше у коментарі Радіо Свобода активіст зазначав, що нині слідство не має права кваліфікувати якимось чином його дії під час нападу на нього двох чоловіків 25 травня 2018 року в Одесі.

«Навіть коли ми говоримо про питання моєї оборони (яка, я вважаю, була абсолютно законна), то поки слідство не відповіло на питання, хто замовив цей напад, хто його організував, хто був посередником, а хто виконував, не можна кваліфікувати якось мої дії взагалі. Тому що це взаємозалежні речі», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

25 травня 2018 року в Одесі двоє чоловіків напали на громадського активіста Сергія Стерненка, коли той увечері повертався додому зі своєю дівчиною. Сам Стерненко зазнав численних ударів голови, а також порізу руки, але поранив своїх нападників, один із них помер.

Це був уже третій замах на Стерненка за три місяці. 1 травня 2018 року в нього стріляли, влучили гумовою кулею в шию. Нападника за допомогою перехожих затримав сам Стерненко.

Перший напад стався 7 лютого того ж року, тоді активіст отримав декілька ударів по голові, а також різану рану руки.