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«Друзья, можете поздравить. Я – потерпевший, а не подозреваемый». На фоне протестов СБУ не выдвинула подозрения в убийстве бывшему лидеру «Правого сектора» в Одессе Сергею Стерненко.

25 мая прошлого года два человека напали на Стерненко в Одессе, после чего один из нападавших – Иван Кузнецов – погиб. Через год новый генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что дело является «резонансным» и пообещала выдвинуть активисту подозрение.

Почему новый Генпрокурор заинтересовалась одним из авторов «мусорной люстрации»? Как раскололось правое движение в Украине? И как экс-регионалы и «пророссийские» СМИ используют «дело Стерненко»?

Об этом в эфире Радио Донбасс. Реалии говорили политолог Валерий Дымов и политолог, эксперт по праворадикальным движениям Вячеслав Лихачев.

– Многие блогеры, которые считаются пророссийскими, говорят: люди протестуют против того, чтобы обвинили Сергея Стерненко только потому, что, мол, он – патриот, а патриотов судить нельзя. Как вы воспринимаете то, что сейчас происходит?

Это вписывается в контекст, который выгоден России

Валерий Дымов: Те, кто комментируют в таком предвзятом ключе, – это те же блогеры, политические силы, которые надо давно называть «пятой колонной Кремля», так как именно эти люди говорят, что нет никакой агрессии России против Украины, что Майдан был фактически антигосударственным мятежом, нелегитимным, что стреляли или грузинские снайперы, или другие внешние силы, или же майдановцы, а беркутовцы защищались, и Украина имеет гражданский конфликт. То есть это вписывается в тот контекст, который выгоден России. Именно поэтому в этом деле Стерненко также мы видим интерпретацию, такого рода предубеждения.

Мы видим возвращение «коллективного Януковича» и то, что называется «реваншем» его власти

Сейчас ГБР возглавляет практически адвокат Януковича. Именно поэтому в информационном пространстве есть представления на Порошенко от Андрея Портнова. Именно госпожа Лукаш рассказывает, что Революция достоинства была антигосударственным переворотом. Мы видим просто возвращение «коллективного Януковича» и то, что называется «реваншем» его власти. Делегитимизация власти, которая пришла после Революции достоинства, является стратегией «коллективного Януковича».

Мерседес, который принадлежал его жене, практически выведен из следствия. У них даже нет статуса «свидетель»

По делу Стерненко есть несколько аспектов. Госпожа Венедиктова встречается с женой погибшего Кузнецова, с Аваковым. Напомню, что по свидетельству экс-генпрокурора Рябошапки, есть непосредственная связь между теми, кто нападал на Стерненко (по крайней мере третий раз), и полицией.

Там был фигурант этого дела Форостяк, который был советником на тот момент главы одесской полиции Головина. Его жене принадлежал тот мерседес, в который один из двух нападавших на Стерненка прибежал и сел. Именно эта машина потом вернулась после того, как на место происшествия прибыла полиция, через 15 минут, оттуда выходил человек, который был за рулем. Они идентифицированы: советник руководителя полиции Головина Форостяк был советником руководителя национальной полиции.

Мерседес, который принадлежал его жене и продолжает быть зарегистрированным на нее, практически выведен из следствия. У них даже нет статуса свидетеля.

Человек, который зафиксировал номера этой машины, дал показания под присягу. Он есть в протоколе, но люди, о которых он говорил, даже не проходят по этому делу.

Поэтому госпожа Венедиктова, которая и назначала господина Бабикова, адвоката Януковича, на руководителя ГБР, фактически своим первым заместителем, на сегодняшний день практически руководит ГБР. Она не видит, что нападавшие имели отношение к полиции, встречается с руководителем полиции, с вдовой погибшего и выдвигает подозрение человеку, который был жертвой трех нападений.

– Зачем Венедиктовой нужно поднимать это дело, называть его резонансным и выдвигать подозрение Стерненко, будто он – убийца? Какая в этом цель, какую политическую или символическую важность имеет Сергей Стерненко?

Думаю, что госпожа Венедиктова выполняет определенные политические заказы

Валерий Дымов: На самом деле, это не только о Стерненко. Я не буду говорить о делах Федины и Зверобой, деле Чорновол, Шеремета, других.

Думаю, что госпожа Венедиктова выполняет определенные политические заказы. Мы прекрасно понимаем, что она заменила Рябошапку потому, что он, очевидно, не выполнил те заказы, которые ему ставили в Офисе президента. Здесь речь идёт о политической составляющей.

Война и агрессия России против Украины ведется гибридно, по всем направлениям: информационному, дипломатическому, религиозному

А политика такова: якобы есть две или несколько разных Украин: политикой Зеленского нам надо их объединить, и мы будем беспристрастно относиться ко всем сторонам. Если это ошибка, то она хуже измены.

Мы видим, что под «какая разница» приходит совсем другая идентичность, интерпретация событий, которые происходили в Украине. Поэтому, думаю, что госпожа Венедиктова выполняет задание, которое или неправильно поставлено, или поставлено с неправильной точки зрения, потому что война и агрессия России против Украины ведется гибридно, по всем направлениям: информационному, дипломатическому, религиозному.

– Было сообщение от двух «азовцев» Назария Кравченко и Сергея Филимонова, якобы глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий провёл с ними «разъяснительную беседу», чтобы те не поддерживали Стерненко. В «Нацкорпусе» это опровергли, сказали, что сами готовы выйти на улицы и поддержать активиста. Почему Стерненко расколол правое движение?

Вячеслав Лихачев: Кравченко, который был «правой рукой» Билецкого на момент создания «Национального корпуса», покинул его и все близкие партии, политические и общественные проекты Билецкого два года назад. А второй участник конфликта покинул партию год назад. То есть они уже не имели отношения к «Национальному корпусу», и Кравченко говорит, что они с Билецким эти два года не общались.

Мы наблюдаем в динамике стремление подавления коррупционной местной властью общественных инициатив

То, что именно дело Стерненко стало таким важным водоразделом, раскалывающим ультраправую среду, связано с более глобальными процессами, не только касающимися дела конкретно Стерненко, а и в целом общественно-политических процессов, происходящих в активистской среде.

Почему оно возбуждает около себя такую значительную общественную активность? Потому что в динамике мы наблюдаем за процессами, похожими на другие триггерные для активистской среды инциденты, начиная со знакового покушения и убийства Катерины Гандзюк, Сергея Стерненко, на которого нападали три раза подряд – то есть мы видим подавление коррупционной местной властью общественных инициатив, в том числе конкретно антикоррупционных, антизастроищеских движений и так далее. Мы видим, как на местном уровне полиция этим нападениям даже способствует.