Росія знеструмила Чорнобильську АЕС: наслідки

Чорнобильська атомна електростанція втратила електропостачання після комбінованого ракетно-дронового удару Росії по Україні в ніч проти 20 січня. Про це повідомило в соцмережах Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), зазначивши, що це стало наслідком «широкомасштабної військової активності цього ранку».

Також, як зазначив керівник організації Рафаель Ґроссі, постраждали лінії електропередач до інших атомних електростанцій в Україні.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що армія РФ навмисно вражає підстанції біля АЕС, ставлячи під загрозу ядерну безпеку – і закликав МАГАТЕ виключити Росію з Ради директорів організації.

Міноборони Росії заявило вранці 20 січня, що завдало удару «по підприємствах ВПК України, об'єктах енергетики і транспорту, які використовуються ЗСУ».

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що РФ вивчає можливість нанесення удару по підстанціях навколо українських АЕС.

Агресор, згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, запустив в ніч проти 20 січня 372 дрони і ракети – основною метою удару була Київська область.

17 січня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що, за їхніми даними, Росія розглядає можливість ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. У лютому минулого року у Міненерго заявляли, що за три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.



З лютого 2022 року Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до нижче 20 ГВт – такі дані оприлюднювала газета Financial Times у червні 2024 року.



За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.



Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.