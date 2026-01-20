Сибіга закликав МАГАТЕ «ухвалити рішення» щодо присутності Росії в Раді директорів

«Безрозсудні атаки» Росії на українську енергетику ставлять під загрозу ядерну безпеку, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 20 січня.

Він вказав на те, що російські удари створюють ризики відключення електропостачання для ядерних об’єктів, в тому числі Чорнобильської та інших атомних електростанцій.

За словами Сибіги, попри заяви російських посадовців про важливість ліній електропередач, війська РФ навмисно б’ють по підстанціях, тим самим ставлячи під загрозу ядерну безпеку і ігноруючи повторні попередження МАГАТЕ.

«Це не має жодного відношення до «Атомів за мир». Це використання ядерного ризику як інструмента примусу», – заявив міністр.

Він додав, що Україна посилює взаємодію з Міжнародним агентством атомної енергії:

«Ми закликаємо Раду директорів МАГАТЕ відреагувати рішуче і невідкладно скликати засідання Ради директорів та ухвалити рішення щодо присутності Росії в Раді. Наша позиція полягає в тому, що державі-терористу, яка навмисно створює ризики для ядерної безпеки, там немає місця».

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив 20 січня, що «широка військова активність» цього ранку вплинула на кілька електричних підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки.

Відомство не уточнило, яка сторона завдавала ударів, водночас визнало, що Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, також постраждали лінії електропередач до інших атомних станцій.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається завдати шкоди атомним електростанціям України. За даними Головного управління розвідки, Росія розглядає можливість ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни.



