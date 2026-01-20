Доступність посилання

МАГАТЕ: через російські атаки ЧАЕС втратила зовнішнє електропостачання

Атака російського дрона на укриття ЧАЕС (Чорнобильська АЕС) – наслідки. Зона відчуження. 14 лютого 2025 року
Атака російського дрона на укриття ЧАЕС (Чорнобильська АЕС) – наслідки. Зона відчуження. 14 лютого 2025 року

Через російські атаки вранці 20 січня пошкоджені кілька українських електричних підстанцій, які мають «ключове значення» для забезпечення ядерної безпеки, йдеться у повідомленні МАГАТЕ у соцмережі Х.

«Як заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали внаслідок масштабної військової активності сьогодні вранці (20 січня – ред.). Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, також було пошкоджено лінії електропередач, що з’єднують інші атомні електростанції», – зазначено у повідомленні.

За словами Гроссі, МАГАТЕ «активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку».

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається завдати шкоди атомним електростанціям України. За даними Головного управління розвідки, Росія розглядає можливість ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни.

