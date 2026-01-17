ГУР: Росія хоче вдарити по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги

Росія розглядає можливість ударів по підстанціях АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги щодо закінчення війни, йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони.

«З метою примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни держава-агресор Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави – йдеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС», – зазначили у розвідці.

Крім того, у ГУР наголосили, що у межах компанії тиску РФ планує також посилити залякування країн Європи та Заходу загалом. Мета цих заходів – «стримати підтримку України, зокрема, здатність нашої країни відбивати атаки РФ по критичних об'єктах інфраструктури».

У розвідці нагадали, що РФ має намір залишити цивільних українців без електроенергії та теплопостачання.

«Шляхом знищення або виведення з ладу вказаних підстанцій Москва прагне від’єднати енергоблоки АЕС від об'єднаної енергосистеми України, аби цивільні українці тотально опинились без світла і тепла», – пояснили у ГУР.

У розвідці поінформували, що станом на середину січня 2025 року, Росія здійснила розвідку десяти відповідних об’єктів критичної інфраструктури у дев'яти областях України.

«Наміри Кремля атакувати підстанції, аби в такий гібридний спосіб знищити генерацію на АЕС України, вчергове свідчать про геноцидний характер війни Росії проти України», – резюмували у Головному управлінні розвідки.

16 січня президент заявляв, що потреба у споживанні електроенергії в Україні цими днями сягає 18 ГВт, внутрішні можливості дозволяють забезпечити лише 11 ГВт. «На вчора було так, а в кожному разі щось відновлюється. Конкретно, де відновлюється, говорити не буду, тому що як тільки хтось щось каже про це, або десь щось вилазить в соцмережах, телеграмах, тоді б’ють знову і знову», – сказав він під час пресконференції в Києві з чеським колегою Петром Павелом.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. У лютому минулого року у Міненерго заявляли, що за три роки Росія окупувала 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

З лютого 2022 року Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до нижче 20 ГВт – такі дані оприлюднювала газета Financial Times у червні 2024 року.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.



