Підтверджені втрати РФ в Україні загиблими перевищили 163 тисячі осіб – журналісти

Підтверджені втрати російської армії під час повномасштабної війни проти України перевищили позначку 163 тисячі осіб, свідчать дані станом на 16 січня, встановлені виданням «Медіазона», російською службою ВВС та командою волонтерів.

Журналісти і волонтери встановили за відкритими джерелами імена 163 606 росіян, які загинули від лютого 2022 року. Як зазначає «Медіазона», список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених та вбитих) із боку міжнародних організацій та розвідок значно вищі. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Генеральний штаб ЗСУ станом на ранок 17 січня заявив, що Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 225 590 військових, зокрема 1130 – за останню добу. Українські дані враховують усі втрати РФ – убитими й пораненими. Загальне число не можна вважати безповоротними втратами – частина поранених після лікування могла повернутися до лав російського війська.