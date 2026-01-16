«Це проблема всіх Збройних сил». Як Гуляйполе потрапило в облогу армії РФ?

Російській армії не вдається перекинути до Гуляйполя групи закріплення, повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. Тому бої за місто у Запорізькій області тривають.

Російські військові взяли в облогу Гуляйполе восени 2025-го і планували захопити населений пункт до Нового року. Увечері 15 січня проєкт DeepState повідомив, що армія РФ окупувала приблизно половину Гуляйполя.

Як російським військовим вдалося наблизитися до міста серед степів?

Удар в обхід фортифікацій

Обійшовши Гуляйполе з півночі та зі сходу, російська армія оминула головну лінію оборони ЗСУ, пояснюють експерти. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України чекали на удар з півдня, з боку окупованого Криму. Але сталося інакше.

Проблема Гуляйполя – це не просто проблема окремо взятої ділянки, це проблема всіх Збройних сил

«Наша головна лінія оборони там, де зручніше росіянам наступати. Вона південніше Запоріжжя. І, зазвичай, ворог наступав з півдня на північ. Там у нас головна оборонна лінія, там заміновано і так далі. А все що східніше… . Чому ворог спрямував свої зусилля туди? Тому що він міг», – розмірковує голова Центру безпеки й співпраці Сергій Кузан.

«Наступ на Гуляйполе – це наступ в обхід фортифікацій, які дивляться на південь. Вони налаштовані проти наступу ворога з півдня, з боку Азовського моря. А зі сходу там не було такої особливої готовності», – каже військовий оглядач Денис Попович.

Для посилення власного угруповання в Запорізькій області армія РФ перекидає морпіхів з окупованого Криму, вказують в Центрі вивчення окупації. Їх нібито перекидають не найкоротшим шляхом через Токмак, а в обхід – з Криму до Маріуполя, а потім до Запорізької області.

Хронічні проблеми ЗСУ

«Проблема Гуляйполя – це не просто проблема окремо взятої ділянки, це проблема всіх Збройних сил. Такі питання скрізь виникають», – пояснює військовослужбовець ЗСУ, офіцер Михайло Новосельцев.

Зараз вони розгортають бригаду морської піхоти в дивізію, а наші клепають одну за одною бригади

Від початку повномасштабного вторгнення РФ кримчанин воював в районі Гуляйполя. Потім служив у Нью-Йорку і Красногорівці на Донбасі. Там і був поранений, пережив атаку FPV-дрона лікувався, повернувся в стрій, але вже на офіцерську посаду. Наразі знову служить в районі Гуляйполя.

«Деякий час я служив у бригаді, яку потім кинули на Гуляйполе як пожежну команду. Протягом 5-7 днів туди додали СЗЧшників, яких просто на вулиці відловили. Злагодження практично не було. Але підрозділ БПЛА у складі був нормальний. Тому вони і працюють нормально. Але забезпечення жодного. На перші позиції виїхали на «Течіку» ( Volkswagen T4), «Буханка» (УАЗ) була. Машин взагалі немає. Зараз дали пікап один. Пріоритети просто дивимося. Їхав дорогою бачив, скільки у поліції нових пікапів. У Києві там, у Дніпрі. Тож нехай тоді й їдуть посадки обороняти», – каже Михайло Новосельцев.

Також Михайло критикує й створення нових підрозділів у ЗСУ, яке не додає, на його думку, ефективності війську.

Речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій у коментарі «Українській правді» пояснив, навіщо створюють нові бригади замість поповнення існуючих. РФ збільшує кількість своїх з'єднань за рахунок збільшення чисельності майже на 100 тисяч, збільшується протяжність лінії фронту, яка наразі складає 1300 км, каже він: «Для того, щоб закривати фронт, у складі ЗС України і необхідно створювати нові бригади. Іншого дієвого способу протидіяти переважаючому противнику просто немає». Він зауважив, що наразі неможливо «оперативно поповнювати бригади особовим складом» через те, що поповнення має пройти адаптацію та злагодження у новому підрозділі. Водночас у ЗСУ «немає можливості оперативно поповнювати бригади особовим складом і така потреба розписана на місяць вперед... Саме тому для посилення ділянки фронту, де виникає загроза прориву, задіюють уже сформований підрозділ, який готовий виконати задачу в найбільш стислі терміни». А також додав, що для проведення ротації бригад необхідні нові бригади. У Defense Express зазначили, що формування нової бригади – завжди вкрай складний процес, який потребує не лише мобілізованого особового складу, а й навчених досвідчених командирів на всіх ланках, також є потреба в озброєнні.

Вважалося, що південний напрямок є зоною боїв з низькою інтенсивністю

«Загалом як пішли росіяни? Яким шляхом? Ефективна бригада ДШВ (десантно-штурмові війська) розгортається у дивізію. Зараз вони розгортають бригаду морської піхоти в дивізію, а наші клепають одну за одною бригади. Туди весь непотріб скидається, людей туди заводять, які потім ненавчені потрапляють на позиції, губляться, у СЗЧ йдуть, а ефективні бригади в нуль сточуються», – каже Михайло Новосельцев.

Донбас «відтягнув резерви» ЗСУ з півдня України

Активне просування російської армії на Донбасі спричинило кризу для ЗСУ на півдні України, припускають експерти.

«Тут немає секрету. На Донецькому напрямку ворог накопичив значні сили, які наші сили подекуди переважали на різних напрямках від 6 до 8 разів. І тому, звичайно, це було питанням часу і питанням, де саме відбудеться це продавлювання. Покровсько-Мирноградська агломерація відтягнула наші резерви», – каже Сергій Кузан.

«Треба дивитися на події річної давнини. Вугледар. З Вугледару все почалося. Коли кут Вугледарський впав у жовтні торік, почалося просування. Почалося просування на Велику Новосілку, крім того, вони почали тиснути з Курахового і так далі. І вони захоплювали цю територію і просунулися так до Гуляйполя. Тому воно не було несподівано. Інша справа, що ми на це не звертали увагу. Оскільки вважалося, що південний напрямок є зоною боїв з низькою інтенсивністю у порівнянні з Донецькою областю», – каже Денис Попович.

За даними речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина, у боях за Гуляйполе армія РФ щодня втрачає у середньому 350 осіб особового складу та 70 одиниць техніки.

Втрати Росії у великій війні проти України За оцінками російського видання «Медиазона» та російської служби ВВС, загальні втрати армії РФ за час повномасштабного вторгнення станом на кінець грудня становлять понад 156 тисяч людей – це ті, чию загибель вдалося зафіксувати поіменно із відкритих джерел. Самі автори дослідження вважають більш вірогідною іншу цифру – приблизно у 220 тисяч, отриману як оцінка надлишкової смертності серед російських чоловіків на основі реєстру спадкових справ.



Міноборони РФ втрати на війні з Україною не озвучує. Востаннє Москва називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.



Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані українського Генштабу про російські втрати на війні. Відомство вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.



Станом на 9 січня 2026 року, згідно з даними Генштабу ЗСУ, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 216 930 своїх військових.



Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



