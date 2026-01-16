Армія РФ просунулась у Гуляйполі: план вийти на Оріхів та Запоріжжя?

Армія РФ окупувала приблизно половину Гуляйполя Запорізької області – про це ввечері 15 січня повідомив проєкт DeepState.

Також агресор просунувся на північ від Гуляйполя, на стику Запорізької та Дніпропетровської областей, – очевидно, щоб вирівняти фронт і убезпечити себе від контратак Сил оборони.

На думку оглядача групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця, у разі захоплення Гуляйполя агресор намагатиметься вийти на напрямок Варварівка – Верхня Терса – Омельник, щоб почати штурм вузла оборони ЗСУ в Оріхові з північного сходу.

Після цього, прогнозує він, російське командування намагатиметься прорватися на Запоріжжя з південного сходу, форсувавши річку Конка.

Машовець зазначив, що російське угруповання «Схід» на напрямку може налічувати 120-125 тисяч осіб особового складу, що відповідає кількості військ на «пріоритетних» для Росії Покровському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Водночас оглядач поставив під сумнів здатність агресора масштабно наступати одночасно на декількох напрямках в Україні.

Вранці 16 січня Генштаб ЗСУ повідомив про 30 штурмів армії РФ навколо Гуляйполя. Це другий за активністю напрямок в Україні після Покровського.

Втрати Росії у великій війні проти України За оцінками російського видання «Медиазона» та російської служби ВВС, загальні втрати армії РФ за час повномасштабного вторгнення станом на кінець грудня становлять понад 156 тисяч людей – це ті, чию загибель вдалося зафіксувати поіменно із відкритих джерел. Самі автори дослідження вважають більш вірогідною іншу цифру – приблизно у 220 тисяч, отриману як оцінка надлишкової смертності серед російських чоловіків на основі реєстру спадкових справ.



Міноборони РФ втрати на війні з Україною не озвучує. Востаннє Москва називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.



Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані українського Генштабу про російські втрати на війні. Відомство вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.



Станом на 9 січня 2026 року, згідно з даними Генштабу ЗСУ, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 216 930 своїх військових.



Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

