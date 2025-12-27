Генштаб ЗСУ заперечив заяви Кремля про окупацію Гуляйполя та Мирнограда

Російське політичне керівництво «знову вдається до поширення фейкових заяв» про здобутки своєї армії на полі бою, заявив Генеральний штаб Збройних сил України увечері 27 грудня.

«У дійсності ж повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами. Ситуація в Гуляйполі Запорізької області складна, але оборонна операція в населеному пункті триває. Українські воїни продовжують активні дії зі знищення піхотних груп загарбників в місті», – повідомляють військові.

Командування також називає важкою оперативну обстановку в Мирнограді. Водночас повідомляє, що російським підрозділам, як і раніше, не вдається втілити плани щодо захоплення Покровсько-Мирноградської агломерації, тож «в хід іде зброя дезінформації».





«Вигадками є і контроль над половиною міста Костянтинівка, що на Донеччині. Сили оборони України тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до населеного пункту. Так, 26 грудня окупанти здійснили спробу штурму та висунулися колоною у напрямку Костянтинівки. В результаті успішних дій українських оборонців було знищено два танки противника з обладнанням для розмінування, а ворожу піхоту ліквідували наші БпЛА», – йдеться в повідомленні.

Штаб нагадує, що російська влада неодноразово заявляла про контроль над Куп’янськом і оточення там українських підрозділів. Натомість Сили оборони звільнили низку населених пунктів на північ від цього міста, зачистили його більшу частину та блокували залишки російського угруповання.

Крім того, додає командування, оборона Покровська триває вже 17 місяців, попри заяви російського командування про захоплення міста.





Генштаб припускає, що російська дезінформація в першу чергу спрямована на іноземних партнерів України і «суттєво активізувалася саме під час мирних переговорів»:

«Втім, російська дезінформація не вплине на українську позицію та подальшу дипломатичну роботу. Справжнім же результатом таких фейкових заяв кремлівського диктатора є лише відчутні втрати його окупаційної армії, які щодня складають щонайменше 1000 вбитих та поранених російських солдатів».

Командування закликає користуватися перевіреними джерелами інформації та «не піддаватися на провокації російських пропагандистів».

Російське Міноборони раніше 27 грудня заявляло про захоплення Гуляйполя на Запоріжжі та Мирнограда на Донеччині.

Днями російські військові заявили про захоплення командно-спостережного пункту 1-го батальйону 106-ї бригади територіальної оборони ЗСУ в Гуляйполі на Запоріжжі. Відповідне відео з'явилося в мережі 25 грудня. На відео російські військові показують комп'ютери, засоби зв’язку, карти і незаблокований телефон.

Проект DeepState, коментуючи відео російських військових, повідомив, що воно підтверджує присутність противника в центральній частині міста. За словами аналітиків, Гуляйполе стає великою сірою зоною, оскільки і українські, і російські війська є майже всюди.



