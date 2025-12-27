Буданов: завдання Росії на 2026 рік – захопити Донбас і Запоріжжя

Російська армія не досягає тих темпів, на які сподівалася, але продовжує просуватися вперед, констатував очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному мовнику, опублікованому 27 грудня.

Буданов вказав на те, що цілі Росії на найближчу перспективу окреслені в її військовому плануванні. Передусім, вони передбачають повний контроль над Донецькою областю, «максимальне просування» в Дніпропетровській області та продовження виконання операцій в Запорізькій і Херсонській областях.

«Вони цього ніколи й не приховували. Це основні завдання – разом зі збільшенням розмірів санітарних (чи буферних) зон вздовж кордону. Це основні їхні завдання. У принципі, завдання 26-го року – це Донбас і Запорізька область», – сказав Буданов.

За словами очільника розвідки, захоплення всього Запоріжжя для Росії – це «їхня мрія».





Днями російські військові заявили про захоплення командно-спостережного пункту 1-го батальйону 106-ї бригади територіальної оборони ЗСУ в Гуляйполі на Запоріжжі. Відповідне відео з'явилося в мережі 25 грудня. На відео російські військові показують комп'ютери, засоби зв'язку, карти і незаблокований телефон.

Співрозмовник hromadske, знайомий із ситуацією, підтвердив, що військові РФ показали справжній пункт управління, що належав 1 батальйону 106 бригади.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що представники відповідних органів проведуть детальне розслідування щодо можливого факту захоплення штабу.

Проект DeepState, коментуючи відео російських військових, повідомив, що воно підтверджує присутність противника в центральній частині міста. За словами аналітиків, Гуляйполе стає великою сірою зоною, оскільки і українські, і російські війська є майже всюди.







