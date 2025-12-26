Захоплення українського КСП у Гуляйполі: що відомо та які реакції

Наростає резонанс навколо відео, яке ймовірно було зняте російськими військовими у Гуляйполі у Запорізької області, а потім поширене у соціальних мережах. На відео нібито захоплений український Командно-спостережний пункт (КСП) однієї із бригад Тероборони ЗСУ. На кадрах видно залишені комп'ютери та документи. У Сили оборони півдня заявили про проведення розслідування.

Що про це відомо? І як могло статися, що КСП незнищеним потрапив до рук російських загарників?

25 грудня у різних соціальних мережах, зокрема військових блогах, з’явилося відео нібито зняте російськими військовими в одному з КСП батальйону однієї з бригад ТрО ЗСУ в центрі Гуляйполя.

Ситуація у Гуляйполі 25 грудня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив: агресор намагається прорватися до центру Гуляйполя, а на його околиці – завести групи, щоб закріпитися. Крім цього, по Гуляйполю противник завдає авіаударів за допомогою керованих авіаційних бомб. Щодня, за словами Волошина, в місті фіксують 20-25 КАБів. «Ворог намагається знищити цей населений пункт, знищити будівлі, знищити все, що там є. Стерти його з лиця землі. Це стосується і населених пунктів, які поблизу нього», – додав Волошин. Тієї доби на Гуляйпільському напрямку, за повідомленням Генштабу ЗСУ, противник атакував 21 раз.

Зокрема, воєнна кореспондентка hromadske Діана Буцко повідомила, посилаючись на власні джерела серед військових, що зібрала інформацію про цей інцидент :

«Знайшла офіцера з КСП 1-го батальйону 106 бригади, який вийшов з Гуляйполя. Його розповідь збігається з тією версією подій, яку мені вчора озвучив інший офіцер із 102 бригади (він тримав з ними зв'язок по рації і теж за схожих обставин вибирався з міста»

Ось фрагмент розмови, яку Діана Буцко опублікувала у другій половині дня 26 грудня у фейсбуці:

– На тих носіях, які лишились на штабі, була секретна інформація?

– Не готовий сказати, що там було. Усі свої застосунки, де була «Кропива», я забрав зі собою. Я спалив два планшети, де були мої месенджери і міти, з якими ми спілкувалися з суміжниками, тому що я розумів, що я їх не винесу, бо дорога далека і тяжка.

Підвал мав повністю запалитися. Був підготований бензин, і хтось не запалив просто

Напевно, була просто паніка. Підвал мав повністю запалитися. Був підготований бензин, і хтось не запалив просто. Вся цінна інформація, яка могла там бути щодо позицій, вже неактуальна просто.

– З вами після цієї ситуації зв'язувалося командування бригади, корпусу?

– Ні, не зв'язувалися. Від учора нас уже перевіряє контррозвідка.

Командира батальйону вчора відсторонили.

Інформацію про ймовірне захоплення КСП у Гуляйполі підтвердив і проєкт Deep State:

«На відео залишені прапори, робоча книга командира, робоча карта, ноутбуки, смартфони, планшети, флешки та печатки. Печатки належать в/ч А7127 колишнього 75 батальйону 102 ОБр ТрО, який після реформи став 1 лінійним батальйоном 106 ОБр ТрО. Але весь цей час батальйон підпорядковувався 102 ОБр ТрО»

Проєкт Deep State повідомляє, що інцидент стався 18 грудня:

«Такий стан КСП трапився через те, що його приблизно 18 грудня штурмував противник. Чому на КСП було багато управлінців, в тому числі командири рот, невідомо. Один з ротних після штурму загинув, бо не встигли довезти на стабік. Очевидно, що противник проник туди вже після відходу і зняв дану «розпаковку»».

Також ввечері 25 грудня на інцидент відреагували в Силах оборони Півдня.

Випадок захоплення КСП батальйону є винятковою подією

Зокрема, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі «Суспільному» повідомив, що «за даним фактом представники відповідних компетентних органів проводять детальне розслідування, яке має встановити причини і передумови виникнення подібного факту і взагалі, чи мав він місце. Лише після нього буде оприлюднена інформація. А також за результатами розслідування буде дана оцінка діям кожної посадової особи, яка причетна до даних подій. Ніхто і нічого не буде приховувати».

Як тільки на інцидент відреагують у керівництві ТрО чи Генштабі ЗСУ, Радіо Свобода додасть ці коментарі.

Безліч запитань

Чому КСП батальйону ТрО ЗСУ перебував у такій близькості від лінії безпосереднього боєзіткнення викликало питання у низки військових блогерів та оглядачів.

Випадок захоплення КСП батальйону є винятковою подією, каже в коментарі Радіо Свобода експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

Він наводить декілька можливих причин чому так могло статися:

«втрата управління підрозділами на рівні штабу 106-ї бригади ТрО;

неналежна організація охорони і оборони КСП 1-го батальйону 106-ї бригади ТрО;

хибне припущення штабу Сил оборони Півдня стосовно бойових можливостей бригади ТрО»

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс», автор телеграм-каналу «Офіцер», наголошує, що інформація про можливість пориву противника до такого об’єкту звучить як щось дійсно нереальне, виходячи з умов сучасної війни:

постає питання: чи дійсно мав місце такий стрімкий ривок сил та засобів противника

«Командні пункти батальйонів зараз в основному розташовані мінімум в 10-15 км від ЛБЗ, в залежності від напрямку, і постає питання: чи дійсно мав місце такий стрімкий ривок сил та засобів противника, щоб в настільки короткі строки подолати таку відстань (або загалом кардинально змінити обстановку), заставши зненацька все ОКП та змусивши весь штаб тікати.

Як би не було прикро за Гуляйполе, але ситуація тут загострювалась вже давно і нічого раптового чи різкого на полі бою не відбувалось, тим більше щоб не встигнути згорнути командний пункт батальйону (що можливо зробити за декілька годин). З такими темпами просування ворога, штаб – це не той організм, який як правило сидить до останнього і готується до штикових атак»

Воєнна кореспондентка та журналістка hromadske Діана Буцко цитує інформацію від одного з своїх джерел на Гуляйпільському напрямку про те, що ймовірно підрозділ, чий КСП було захоплено, не мав дозволу вищого командування на переміщення.

Також повідомляється про відступ одного з батальйонів зі своїх позицій, що оголило фланги біля Гуляйполя.

Інформація про нібито «саботаж з боку офіцерів», «заохочення самовільного залишення позицій» та «втрату управління підрозділами» не відповідає дійсності

Раніше, 19 грудня, проєкт Deep state також повідомляв про самовільне залишення позицій бійцями 102-ї окремої бригади ТрО, в підпорядкуванні якої за даними аналітиків перебував цей КСП у Гуляйполі.

Про самовільне полишення позицій бійцями цієї бригади пише і оператор БПЛА на позивний «Балу» з 225-го Окремого штурмового полку. Його підрозділ теж тримає оборону на Гуляйпільському напрямку.

У відповідь на повідомлення Deep State від 19 грудня на сторінках бригади було оприлюднено офіційне звернення:

«Інформація про нібито «саботаж з боку офіцерів», «заохочення самовільного залишення позицій» та «втрату управління підрозділами» не відповідає дійсності. 102 ОБр ТрО діє у штатному режимі, під єдиним командуванням, у взаємодії з суміжними підрозділами Сил безпеки та оборони України. Усі дії особового складу відбуваються під централізованим управлінням та на підставі чинних бойових розпоряджень. Поширення тверджень про «групи офіцерів», які нібито схиляють військовослужбовців до порушення військової дисципліни, є безпідставним і маніпулятивним. Командири підрозділів виконують свої обов’язки на позиціях разом з особовим складом»

Необхідний чіткий протокол дій

сподіваюся, що бригади зроблять висновки і пропишуть стандартну оперативну процедуру для всіх своїх штабів

Про необхідність впровадження всіма підрозділами власних протоколів дій в разі подібних випадків пише колишній начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич.

Як приклад, Кротевич наводить власний досвід з перенесенням командного пункту підрозділу під час оборони Маріуполя у 2022 році:

«Під час переїзду було визначено: начальник оперативного відділу розгортає зв’язок на новому КП, і лише після повного переміщення всього особового складу ми згортаємо попередній. Після згортання зв’язку я поставив завдання зв’язківцям знищити всю документацію й вирушив на новий КП. Повернувшись після їхнього докладу, що «все знищено», вирішив особисто перевірити – заодно був привід зайвий раз вилізти з КП. Результат: уся документація ціла. Окремі «генії» підпалили пару столів і пішли собі, після чого ті, звісно, потухли»

І додає: «На жаль, елементарні речі не всім зрозумілі, втім сподіваюсь інші бригади зроблять висновки і пропишуть стандартну оперативну процедуру для всіх своїх штабів. Для цього не треба чекати вказівки з ГШ. Відповідальність саме за цей випадок звичайно повинен нести начальник штабу підрозділу».

Втрата позицій в Гуляйполі ускладнює подальшу оборону всього Гуляйпільського району оборони

Як вплине цей інцидент на обстановку на Гуляйпільськиу напрямку, пояснює експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк:

«Втрата носіїв інформації з обмеженим доступом не матиме критичних наслідків, адже інформація, що циркулює в тактичній ланці «батальйон» має короткий термін актуальності».

В той же час Віктор Кевлюк наголошує: «Втрата позицій в Гуляйполі ускладнює подальшу оборону всього Гуляйпільського району оборони. Захоплення Гуляйполя поставить під загрозу утримання району оборони в Оріхові, що відкриє дорогу на Вільнянськ».

ще один гучний симптом системної кризи у війську

Ситуація у Гуляйполі, на думку волонтера Сергія Стерненка, є проявом кризи у війську.

«Така подія – ще один гучний симптом системної кризи у війську. Не можна лишати систему в тому стані, що є зараз. Інакше завтра противник буде прориватися вже не на тактичну глибину, а на оперативно-тактичну. Простіше кажучи, ворог буде рухатись на десятки кілометрів углиб нашої оборони. Брехня і розвал системи управління руйнують нашу армію», – написав Сергій Стерненко.

На проблеми у військовому управлінні ТрО вказують і представники проєкту Deep State, коментуючи відео ймовірного захоплення батальйонного КСП у Гуляйполі:

Військова частина, яка втрачає свій бойовий прапор, має бути розформована

«Це відео підтверджує хаос та проблеми в управлінні підрозділів ТрО, які потребують негайної уваги вищого військового командування, для подальшого переформатування/реформування/оптимізації».

Наразі з боку військових навіть лунають заклики розформувати підрозділ, з яким ймовірно стався відповідний інцидент.

Зокрема, про це пише ізраїльський доброволець, військовослужбовець батальйону «Свобода» Національної гвардії Аскольд «Бургер» Смогоржевський, автор блогу «Тактикульна Бургерна»:

«Військова частина, яка втрачає свій бойовий прапор, має бути розформована. Це правило і армійська традиція. Якщо бойовий прапор бригади, з офісу комбата забирають без бою – це як на мене абсолютно достатня причина, щоб розпустити цю шарашку, а весь штаб батальйону посадити.

Якщо комбати і штаби батів тікають навіть не спробувавши нашкодити ворогу, чи мінімізувати втрати – їм не можна довіряти людей

Ми в Сєвєрі відстріляли все, що не могли винести на собі в бік під...в, а склад бк і КСП підірвали. Це виходячи по офіційному наказу з оточення. Тут люди навіть не змогли вилити каністру бензину і чиркнуть сірником.

Я, як діючий військовослужбовець і ветеран, вимагаю, щоб відповідними органами були проведені перевірки стосовно управління 102 ОБрТРО, винні були покарані, і запущений механізм розформування частини з подальшим розподілом о/с в інші підрозділи. Це ганебно і недостойно самого поняття війська. Якщо комбати і штаби батів тікають навіть не спробувавши нашкодити ворогу, чи мінімізувати втрати – їм не можна довіряти людей»

В той же час волонтерка і військова Маруся Звіробій закликає не поспішати з передчасними висновками щодо ймовірного інциденту:

«Не спішіть з гарячими емоційними висновками. Ця справа потребує розслідувань, і якщо на командування бригади повісять провину несправедливо, сподіваюсь почути заяви цього командування у відповідь. Ніхто з нас не може знати, що сталося»

Наразі ані 106-та окрема бригада ТрО, до якої належить батальйон КСП, ані 102-га окрема бригада ТрО, в підпорядкуванні якої той перебував, офіційно не коментували ситуацію. Радіо Свобода опублікує їхню позицію, як тільки вона буде надана.

У жовтні 2024 року Радіо Свобода писало про системні проблеми у підрозділах Територіальної оборони ЗСУ: