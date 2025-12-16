Армія РФ зайшла у Гуляйполе: причини, загрози, сценарії

Російська армія зайшла і закріпилася на східних околицях Гуляйполя Запорізької області – про це в ніч проти 16 грудня повідомив DeepState.

Також у армії РФ є, згідно з даними проєкту, невелике просування на північ від міста – у бік села Варварівка, через яке проходить одна з доріг, що живить українське угруповання в місті.

Криза навколо міста розгоралася весь листопад – армія Росії стрімко наблизилася до його східних околиць. Буквально 4 грудня заступник командира полку «Скеля» Олег Адамов заявляв в ефірі Радіо Донбас Реалії, що його підрозділи виставили рубіж на східних околицях Гуляйполя, щоб противник не зміг туди зайти.

Генштаб ЗСУ повідомив вранці 16 грудня про 24 атаки на Олександрівському і 13 – на Гуляйпільському напрямках. Це все по суті – околиці Гуляйполя.

Водночас американський телеканал Sky News повідомив, що на переговорах між США, Європою та Україною в Берліні нібито вирішено 90% спірних питань – і підписання «мирного плану» від країн Заходу на фінішній прямій.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: