Новини | Події

Дві людини поранені внаслідок удару російського дрона в Запоріжжі – ОВА

Пожежники на місці пошкодження багатоквартирного будинку під час російського удару в Запоріжжі, 25 листопада 2025 року
Пожежники на місці пошкодження багатоквартирного будинку під час російського удару в Запоріжжі, 25 листопада 2025 року

Дві людини поранені в Запоріжжі внаслідок удару російського дрона, повідомив увечері 16 грудня очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Постраждали 37-річний чоловік і 76-річна жінка. Кожному надається медична допомога», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

