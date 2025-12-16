Путін підписав закон про вилучення «безгосподарного» житла на окупованих територіях України

Окупаційні адміністрації у захоплених Росією частинах Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей отримали право вилучати «безгосподарне» житло, відповідний закон підписав російський президент Володимир Путін.

Житло визнаватимуть «безгосподарним», якщо власника «неможливо встановити», або у разі відсутності «дійсних документів» про власника. Таке майно вилучатиметься на користь окупаційних адміністрацій.

Якщо власник з’явиться, йому виплатять грошову компенсацію, але за наявності російського громадянства. Норма діє до 2030 року.

Для вилученого житла пропонують кілька варіантів реалізації: його зможуть передавати у володіння місцевим жителям, що втратили житло, або здавати в оренду. Також до 2028 року допускається селити в це житло чиновників, співробітників окупаційних адміністрацій і підвідомчих установ.

Раніше проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії писав, що цієї осені окупанти визнали «безхазяйними» щонайменше 25 тисяч об’єктів нерухомості на захоплених територіях.