У Москві за нез’ясованих обставин помер представник оборонної компанії Сербії – ЗМІ

У Москві за нез’ясованих обставин помер представник сербської державної оборонної компанії Jugoimport SDRP Радомир Куртич, повідомляють із посиланням на джерела сербські ЗМІ, зокрема РТС і «Бліц».

За повідомленням, Куртич помер 17 листопада, але повідомлення про смерть з’явилися лише зараз. Увечері 16 грудня їх прокоментував президент Сербії Александр Вучич.

Видання «Бліц» стверджує, що «смерть має підозрілий характер», і що президент Сербії був проінформований про це. Воно також вказує на те, що російська сторона поки що не направила висновки судово-медичної експертизи. Стверджується, що спецслужби Сербії направили Вучичу доповідь про «підозрілу смерть» Радомира Куртича, і що він помер раптово на московській вулиці. Офіційна причина смерті не відома.

Представники Jugoimport, як пише «Бліц», після смерті Куртича відвідали Москву і виявили в офісі компанії зникнення великої кількості документів, а також жорстких дисків комп’ютерів.

«Президент Сербії на зустрічі з представниками служб безпеки і Jugoimport заявив, що ми не повинні нікого звинувачувати, поки не отримаємо вагомих доказів, але вимагаємо отримати всю необхідну інформацію від представників російської держави і спецслужб», – йдеться у публікації.

Вучич підтвердив увечері 16 грудня, що чекає на відповідь від російських спецслужб щодо смерті Радомира Куртича, і додав, що боротиметься за з’ясування правди, але не хоче спекулювати на цю тему.

«Я знаю, що зникли жорсткі диски й інші речі, але це не обов’язково має бути пов’язане з якоюсь подією. Поки що ми нічого не отримали від експертів-криміналістів. Йдеться про нашого громадянина. Але поширювати підозри й теорії змови я не можу», – заявив Вучич.

Російські ЗМІ про смерть Куртича поки що не повідомляли, реакції державних органів РФ також не було, пише Російська служба Радіо Свобода.

Jugoimport займається торгівлею зброєю, оборонною технікою і технологіями. Видання РТС називає її найбільшою у регіоні оборонною компанією.

У травні Служба зовнішньої розвідки Росії звинуватила сербські оборонні підприємства в постачанні боєприпасів Україні, незважаючи на офіційно заявлений Белградом нейтралітет. Влада Сербії заявила, що не поставляє Україні боєприпаси прямо, але продає їх країнам Європи, які можуть розпоряджатися ними як завгодно.