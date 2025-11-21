ЗМІ: Зеленський і Трамп наступного тижня обговорять «мирний план» США

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проведуть телефонну розмову щодо «мирного плану» наступного тижня, повідомляє Sky News з посиланням на інформацію джерел в ЄС.



За даними телеканалу, до цього український президент проведе консультації з цього питання з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.

Читайте також: Мирний план США: Україні пропонують умови Путіна на тлі корупційного скандалу?

Офіс президента 20 листопада повідомив, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від представників США «проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію».

Володимир Зеленський у зверненні 20 листопада заявив, що Україні потрібен сталий мир – «такий, який не зламає третє вторгнення», а також такий, який поважатиме український суверенітет і незалежність. Він зазначив, що планує найближчими днями провести розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту «мирного плану» США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції, а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.



