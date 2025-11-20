Президент повідомив про «серйозну розмову» з представниками США та зустріч із фракцією «Слуги народу»

Президент Володимир Зеленський розповів про зустріч із представниками Сполучених Штатів у зверненні 20 листопада.

«Вагома делегація і дуже серйозна розмова. Американська сторона надала свої пропозиції – пункти плану, щоб закінчити війну, – їхнє бачення», – сказав він.

Президент повторив позицію, що Україні потрібен сталий мир – «такий, який не зламає третє вторгнення», а також такий, який поважатиме український суверенітет і незалежність:

«І ми саме такі умови маємо забезпечити. Я окреслив, що саме для нас принципово. І ми домовились, що команди працюватимуть над цими пропозиціями – щоб це було по-справжньому. Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу – Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та світі».

Зеленський подякував партнерам України в Європі за підтримку. Він зазначив, що планує найближчими днями провести розмову з президентом США Дональдом Трампом.

«Ми свідомі того, що сила Америки та підтримка Америки можуть наблизити мир реально, і ми не хочемо це втратити. Ми розуміємо також і те, що в Росії немає реального бажання миру, інакше вони б і не починали цю війну. Багато оцінок є – цілком справедливих, – що Росія увесь цей рік намагається зробити тільки одне, а саме: відкласти санкції та виграти ще час для війни. Америці по силах зробити так, щоб російська налаштованість на закінчення війни нарешті стала серйозною», – сказав він.

Разом із тим, за словами президента, внутрішня ситуація в Україні повинна дозволяти «бути нам сильними назовні». Він повідомив, що увечері був на зустрічі з фракцією «Слуги народу», що має більшість у парламенті.

«Були різні питання, були й чутливі питання. Але домовленість, вона очевидна – кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, які допоможуть цьому. Завдання номер один для всіх – конструктивний дипломатичний процес з Америкою та всіма партнерами. Обов’язково – стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і дипстрайків», – заявив Зеленський.





Раніше 20 листопада президент повідомив про зустріч із міністром армії Сполучених Штатів Деніелом Дрісколлом. За його словами, розмова стосувалася «досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії».

Офіс президента повідомляв, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від представників США «проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію».

Напередодні «слуги народу» підписувалися під ідеєю перезапустити коаліцію і відставити усіх причетних до «плівок Міндіча». Тим часом народний депутат Ярослав Железняк із «Голосу» повідомляв, що Зеленський ухвалив рішення не звільняти Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента і контратакувати причетних до «Міндічгейту». За даними Железняка, на записах НАБУ керівник Офісу президента Андрій Єрмак значиться як «Алі-Баба».

Наявність фігуранта із таким кодовим ім’ям у записах підтверджував керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко. За його словами, «Алі-Баба» роздає завдання, аби переслідувати детективів НАБУ. А за даними депутата, він може також стояти за спробою ліквідувати незалежність НБУ і САП у липні. Наразі коментарів Андрія Єрмака щодо цього не було.







