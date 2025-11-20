Зеленський обговорив «варіанти досягнення справжнього миру» з міністром Сухопутних військ США

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром армії Сполучених Штатів Деніелом Дрісколлом – про це він повідомив 20 листопада.

«Говорили про варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії. Наші команди – України та США – працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що окремо поінформував Дрісколла про удар Росії по Тернополю ракетою Х-101. Голова держави звернув увагу на те, що ракету виготовили цього року, й вона містила 175 іноземних компонентів, які досі потрапляють до Росії в обхід санкцій.

Зеленський зазначив, що передав американському посадовцю матеріали з інформацією щодо компаній-виробників критичних компонентів, країн походження та самих деталей. За його словами, Україна розраховує на допомогу США в обмеженні схем постачання.





«Мир потрібен, і ми цінуємо зусилля Президента Трампа та його команди заради повернення безпеки у Європу. Україна захищає життя й незалежність завдяки сміливості наших людей, нашій єдності всередині держави та допомозі партнерів. Працюємо, щоб усі три елементи були достатньо сильними», – додав президент.

Раніше Офіс президента повідомив, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від представників США «проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію».

Як повідомляли напередодні ЗМІ, в Україну з візитом прибула делегація з Пентагону під керівництвом міністра Сухопутних військ Збройних сил США Деніела Дрісколла. Заплановані їхні зустрічі з українським військовим керівництвом, законодавцями і президентом Володимиром Зеленським.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 20 листопада повідомила про зустріч із Дрісколлом під час його першого візиту в Україну.

Видання Politico писало, що основною метою візиту делегації США є залучення українського керівництва до мирного процесу з Росією.

Також медіа повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно консультувалася з Росією щодо нового плану припинення війни в Україні.

Точні умови пропозиції, розробленої США, незрозумілі, хоча, за повідомленнями The Financial Times, Reuters і Axios, вона закликає Київ відмовитися від частини своєї території й озброєння, скоротити чисельність своїх Збройних сил і погодитися на скорочення військової допомоги США, необхідної для боротьби з російськими силами. Крім того, передбачається, що жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю. Натомість не повідомляється, на які поступки має піти Москва.