До Києва прибули високопосадовці Міноборони США – ЗМІ

Міністр армії Ден Дрісколл та начальник штабу генерал Ренді Джордж стали найвищими посадовцями Міністерство оборони США У вересні 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ, яким встановив для Міністерства оборони назву Міністерство війни як додаткову. від адміністрації Дональда Трампа, які відвідали Україну, вони прибули з неоголошеним візитом цього тижня, повідомляє видання Politico.



Заплановано, що вони, починаючи з середи, проведуть зустрічі з українським військовим керівництвом, законодавцями та президентом Володимиром Зеленським.

Politico пише, що основною метою поїздки буде залучення українського керівництва до застопореного мирного процесу з Росією, хоча Москва відхилила всі попередні спроби США та України зупинити бойові дії.



США та Україна також працюють над великою угодою щодо обміну технологіями безпілотників та автономних боєприпасів, і ця поїздка частково має на меті підтримати ці зусилля.

Видання зауважує, що відправлення Дрісколла до Києва з делікатною миротворчою місією здається незвичайним рішенням, але ветеран армії та друг віцепрезидента Дж. Д. Венса з Єльського юридичного факультету став важливою фігурою в Пентагоні та тепер може зайняти більш помітну посаду.



Міністр оборони Піт Геґсет не відвідував Києва. Речники Дрісколла та Джорджа відмовилися від коментарів.

Візит відбувається в той час, коли Росія активізувала свої ракетно-дронові атаки проти цивільних цілей в Україні, а західні союзники намагаються знайти нові способи продовження поставок зброї Україні.



