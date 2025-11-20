ДСНС: у Тернополі невідомою залишається доля 14 людей, пошукові роботи тривають

Рятувальники продовжують працювати на місці вчорашнього російського удару в Тернополі, де була зруйнована житлова багатоповерхівка, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«За уточненими даними, кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців, про долю яких раніше не було інформації, повідомили про своє місце перебування і зараз перебувають у безпеці», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, аварійно-рятувальні роботи «продовжуватимуться доти, доки рятувальники не переконаються, що під уламками не залишилося жодної людини».

На даний час відомо про 26 загиблих цивільних у Тернополі, серед яких три дитини, серед десятків травмованих – 18 дітей. За даними ДСНС, вдалося врятувати 46 людей, серед них сімох дітей.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

У Тернополі було влучання в житлові будинки, зокрема в одній із багатоповерхівок зруйновані поверхи з 3-го по 9-й.



