ОВА: в лікарнях Тернополя залишаються 52 постраждалих від атаки РФ, 12 – в реанімації

У чотирьох лікарнях Тернополя на даний час залишаються 52 постраждалих внаслідок російського удару по місту 19 листопада, серед них – 17 дітей, повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Ярмоленко.

«Серед них 35 – це дорослі і 17 – діти. У реанімаційних відділеннях різних лікарень перебувають 12 осіб, двоє – діти. Взагалі за медичною допомогою звернулося 95 людей, людям надавалася і амбулаторна медична допомога», – повідомила Ярмоленко під час брифінгу 20 листопада.

Найважчими травмами в постраждалих, за її словами, є травми черевної порожнини, осколкові поранення в легенях, в печінці, розрив селезінки.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Тернополі другу добу поспіль тривають пошукові й аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

«За цей час розібрано 880 кв. м зруйнованих конструкцій і вивезено 370 тонн будівельних уламків. Безпосередньо на місці зараз працюють 68 рятувальників і 16 одиниць техніки, загалом до ліквідації наслідків залучені 194 рятувальники та 53 одиниці техніки», – йдеться в повідомленні.

На даний час відомо про 26 загиблих цивільних, серед яких три дитини, серед десятків травмованих – 18 дітей. За даними ДСНС, вдалося врятувати 46 людей, серед них сімох дітей, близько 20 осіб досі вважаються зниклими.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 19 листопада сили РФ завдали комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.

У Тернополі було влучання в житлові будинки, зокрема в одній із багатоповерхівок зруйновані поверхи з 3-го по 9-й.