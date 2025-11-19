Повітряні сили: ЗСУ знешкодили 442 БпЛА та 41 крилату ракету, але є влучання на 14 локаціях

Українські військові знешкодили 442 російських БпЛА, 34 крилаті ракети Х-101 та сім крилатих ракет «Калібр», якими вночі атакувала Росія, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



За даними ЗСУ, основний напрямок удару РФ – Львівщина, Тернопільщина, Харківщина.



Українські військові зафіксували влучання 7 ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на 6 локаціях. Атака триває, оскільки в повітряному просторі кілька російських БпЛА.



Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 19 листопада противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням 476 ударних БпЛА та 48 ракет повітряного та наземного базування, а саме:

• 476 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 300 із них – «Шахеди»);

• 40 крилатих ракет Х-101 (райони пусків: Вологодська, Астраханська області РФ);

• 7 крилатих ракет «Калібр» (із акваторії Чорного моря);

• балістичної ракети «Іскандер-М» (район пуску: Ростовська область РФ).

Україна вночі 19 листопада зазнала масованої атаки РФ. За даними президента Володимира Зеленського, під ударом були Львівщина, Тернопільщина, Прикарпаття, а також Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина. За словами Зеленського, внаслідок атаки РФ пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру.

Як повідомила місцева влад, у Тернополі є влучання в житлові будинки. Відомо про 9 загиблих, ще 22 людини – поранені. Рятувальники розбирають завали, під якими ще можуть бути люди. На Львівщині та Прикарпатті була пошкоджена енергоінфраструктура.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



