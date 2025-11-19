У Тернополі через атаку РФ загинули дев’ять людей, ще 22 поранені – влада

У Тернополі через російську атаку є загиблі і постраждалі, повідомив міський голова Сергій Надал.



«Через атаку російських терористів є влучання в житлові будинки. Є поранені та загиблі. Прошу всіх жителів масиву «Сонячний» зачинити вікна, доки ще триває гасіння пожежі», – написав він у телеграмі.



Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що станом на зараз відомо про 9 загиблих у Тернополі, ще 22 людини – поранені.



Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки, розбирають завали, додала вона.

Україна вночі 19 листопада зазнала масованої атаки РФ. За даними президента Володимира Зеленського, сили РФ застосували понад 470 дронами та 48 ракетами різного типу.

Російських атак зазнали Львівщина, Тернопільщина, Прикарпаття, також під ударом були Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина. За словами Зеленського, внаслідок атаки РФ пошкоджено енергетику, транспорт, цивільну інфраструктуру.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.