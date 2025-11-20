Свириденко зустрілася з міністром Сухопутних військ США

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про зустріч з міністром Сухопутних військ Збройних сил США Деніелом Дрісколлом під час його першого візиту в Україну.



Як написала вона у телеграмі, цей візит дає можливість представникам американської адміністрації оцінити ситуацію на місці та побачити наслідки російської агресії.

Свириденко також заявила, що під час зустрічі вона підтвердила, що Американсько-український інвестиційний фонд відбудови, ініційований Трампом, успішно розпочав роботу і розширює свою діяльність.

Напередодні медіа повідомили, що міністр армії Ден Дрісколл та начальник штабу генерал Ренді Джордж прибули до України з неоголошеним візитом цього тижня. Заплановано, що вони проведуть зустрічі з українським військовим керівництвом, законодавцями та президентом Володимиром Зеленським.

Politico пише, що основною метою поїздки буде залучення українського керівництва до застопореного мирного процесу з Росією.

Також медіа повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно консультувалася з Росією над розробкою нового плану припинення війни в Україні.

За даними ЗМІ, новий проєкт мирної угоди, запропонований Сполученими Штатами, передбачає скорочення чисельності Збройних сил України та скорочення американської військової допомоги, яка є важливою підтримкою боротьби України проти російських військ. Крім того, жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю.

Київ поступиться контролем над східним регіоном Донбасу, але збереже юридичне право власності, Росія сплачуватиме «нерозголошену орендну плату» за фактичний контроль над регіоном, пише з посиланням на джерела The Telegraph.

Візит відбувається в той час, коли Росія активізувала свої ракетно-дронові атаки проти цивільних цілей в Україні, а західні союзники намагаються знайти нові способи продовження поставок зброї Україні.