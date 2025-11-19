Київ і Білий дім не коментують мирний план США, який може передбачати поступки з боку України

Новий проєкт мирної угоди, запропонований Сполученими Штатами, передбачає значні поступки з боку України, зокрема, щодо територій і озброєння – про це йдеться в повідомленнях міжнародних медіа з посиланням на джерела.

Повідомлення з’явилися під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Туреччини, де він, попри повідомлення в медіа, не мав зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом.

За даними журналістів, пропозиції США також включають скорочення чисельності Збройних сил України та скорочення американської військової допомоги, яка є важливою підтримкою боротьби України проти російських військ. Крім того, жодні іноземні війська не будуть допущені на українську територію, а Київ більше не отримуватиме далекобійну зброю.

Пропозиції, які детально описали The Financial Times та Reuters, значною мірою відповідають жорстким вимогам, які Росія висувала з початку цього року, коли президент Дональд Трамп вирішив розпочати прямі переговори з Москвою щодо війни в Україні.

Українські чиновники наразі публічно не реагували на ці повідомлення. Український посадовець, безпосередньо обізнаний з пропозицією, загалом підтвердив її зміст, але не надав детальніших коментарів.

Reuters зазначає, що Білий дім відмовився від коментарів на цю тему, а Державний департамент США наразі не відповів на запит.

Невдовзі після поширення новин про ці пропозиції Зеленський опублікував повідомлення в Телеграм-каналі, де подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за проведення переговорів.

Він також високо оцінив «рішучі кроки та лідерство президента Трампа і кожну сильну та справедливу пропозицію щодо припинення цієї війни».

«Лише президент Трамп та Сполучені Штати Америки мають достатньо сил, щоб війна нарешті закінчилася», – заявив Зеленський.





Повідомлялося, що Зеленський має зустрітися з високопосадовцями Міністерства оборони США в Києві 20 листопада.

Зеленський відмовлявся від попередніх вимог Москви щодо територіальних поступок України або зниження чисельності ЗСУ, посилаючись на те, що це лише послабить Україну до потенціалу майбутнього нового вторгнення.

Видання Axios 18 листопада писало, що Віткофф мав зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу в Туреччині, але відклав свою поїздку, про це повідомили українські та американські чиновники.

Спецпосланець Трампа обговорив план із очільником РНБО Рустемом Умеровим на зустрічі на початку цього тижня в Маямі, підтвердив Axios український чиновник, зазначивши, що Києву відомо, що «американці над чимось працюють».

Президент Володимир Зеленський у жовтні заявив, що Україна підтримує припинення вогню і готова до дипломатії, але не за умови, що українські військові мають «залишити певні райони, подарувавши агресору нашу землю».



