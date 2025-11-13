Голови МЗС G7 заявили про «термінову необхідність негайного припинення вогню» в Україні

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) підтвердили «непохитну підтримку» України у захисті її територіальної цілісності й права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності й наголосили на «терміновій необхідності негайного припинення вогню». Про це йдеться в заяві міністрів, оприлюдненій за підсумками їхньої зустрічі в Канаді 11-12 листопада. У зустрічі також брав участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Ми погодилися, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Ми збільшуємо економічні витрати для Росії і вивчаємо можливості вжиття заходів проти країн й організацій, які допомагають фінансувати воєнні зусилля Росії», – йдеться в заяві.

Міністри заявили, що засуджують надання Росії військової допомоги Північною Кореєю й Іраном, а також постачання Китаєм озброєнь і компонентів подвійного призначення, «що вирішальним чином уможливлює ведення Росією війни».

«Ми відзначили поточні обговорення широкого кола варіантів фінансування, включаючи подальше скоординоване використання знерухомлених російських суверенних активів у наших юрисдикціях для підтримки України. Ми рішуче засудили нещодавні прямі напади Росії на енергетичну інфраструктуру й підтвердили нашу підтримку енергетичної безпеки України», – наголошується в заяві.

Напередодні заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв’ю виданню Times заявив, що мирні переговори між Росією й Україною цього року завершилися без особливого прогресу, тому їх було вирішено зупинити.

За його словами, Київ з літа 2025 року вів активну роботу з метою домогтися від міжнародних партнерів України посилення тиску на президента РФ Володимира Путіна, щоб той погодився на особисту зустріч із президентом Володимиром Зеленським. «В умовах диктатури неможливо вести плідні дискусії з переговорними групами, які представляють диктатора. Вони мають дуже жорсткий мандат, і вони мають захищати ту позицію, яку їм наказали», – заявив Кислиця, маючи на увазі переговорний процес української та російської делегацій у Стамбулі.

У російському МЗС 12 листопада після оприлюднення інтерв’ю Кислиці заявили, що Кремль готовий відновити переговори з Україною в Туреччині, підкресливши, що мирний процес був припинений Києвом.

Переговори в Туреччині відбулися в три етапи – у травні, червні та липні. Однією з ключових позицій української сторони було безумовне припинення вогню та припинення ударів по цивільній інфраструктурі. Очолювана помічником президента РФ Володимиром Мединським делегація фактично відмовилася від перемир’я. Москва також вимагала визнати російськими окуповані території України та обмежити чисельність ЗСУ.