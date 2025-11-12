Голова МЗС Канади анонсувала нові санкції проти Росії. У списку – 100 суден тіньового флоту

Канада запроваджує додаткові санкції проти Росії, повідомила міністерка закордонних справ Аніта Ананд. Її слова передає пресслужба МЗС 12 листопада.

За повідомленням, нові заходи Канади посилюють економічні витрати для Росії за її «неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну, оскільки вони спрямовані на її енергетичні доходи та фінансові ресурси, а також погіршують її звичайні та гібридні військові можливості».

Санкції охоплюють 13 фізичних осіб та 11 організацій, в тому числі кількох, причетних до розробки та розгортання російської програми безпілотників.

«Канада залишається лідером у боротьбі з військовими технологіями, на які Росія спирається у своїх зусиллях щодо отримання переваги на полі бою проти України», – заявляє відомство.

Крім того, Оттава вперше запроваджує санкції проти організацій, які забезпечують кіберінфраструктуру для російських гібридних операцій проти України. До списку потрапили й кілька російських компаній, що займаються скрапленим природним газом, оскільки Росія продовжує покладатися на доходи від енергоносіїв для фінансування війни проти України.

«Ці санкції також включають 100 суден з тіньового флоту Росії», – зазначає пресслужба.

МЗС Канади уточнює, що заходи є прямою відповіддю на пріоритети України та підтримують постійні зусилля «Групи семи» щодо посилення економічного тиску на Росію, щоб змусити її припинити війну. Санкції загалом узгоджуються із санкціями, нещодавно оголошеними Сполученими Штатами, Європейським Союзом та Великою Британією.

«Канада продовжуватиме посилювати тиск через санкції у координації з союзниками та партнерами, доки Росія не припинить своє невиправдане вторгнення в Україну», – заявила Ананд.

У Канаді 11 і 12 листопада триває зустріч міністрів закордонних справ «Групи семи», в якій бере участь і голова МЗС України Андрій Сибіга.