ОП: внески від партнерів у рамках ініціативи PURL складають 2,82 млрд доларів

В Офісі президента України повідомили, що на даний час внески від партнерів у рамках ініціативи PURL, яка передбачає купівлю американської зброї для України союзниками НАТО, вже становлять 2,82 мільярда доларів.

За повідомленням, заступник керівника ОП Ігор Жовква 6 листопада провів із представницею Міжнародного секретаріату НАТО Аріеллою Віє зустріч, на якій ішлося про реалізацію ініціативи PURL.

За даними ОП, згадані внески дали змогу сформувати п’ять пакетів американської зброї для посилення української оборони.

«Сторони узгодили кроки, необхідні для отримання найближчим часом нових внесків від країн-членів і партнерів Альянсу, які ще не долучилися до програми. Крім того, детально обговорили механізми забезпечення внесків від країн НАТО на наступний рік», – повідомили в Офісі президента.

Влітку цього року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

До програми вже долучилися 16 країн. За даними ОП, – це Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія, Іспанія.