Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Додаткові винищувачі «Міраж» і ракети для ППО – Зеленський про результати переговорів із партнерами

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський

Відповідь на російські удари по українській критичній інфраструктурі має бути «спільною справою» для Києва та його міжнародних партнерів, сказав у вечірньому відеозверненні 26 жовтня президент України Володимир Зеленський.

«За цей тиждень ми ще наблизилися до необхідних рішень: була моя розмова з канцлером Німеччини, також ми говоримо з деякими іншими партнерами в Європі щодо «петріотів». Окремо хочу подякувати Британії та Франції – є рішення Франції щодо додаткових винищувачів «Міраж» для України та ракет для ППО, Британія допомагатиме нам із ППО й надалі – теж ракетами, і у виробництві дронів-перехоплювачів – дякую за це. Є також нові рішення про внески у програму PURL – Фінляндії та Іспанії. Це програма, щоб купувати американську зброю – ті ж таки ракети для «петріотів» – наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що за тиждень російські військові застосували проти України майже 1200 ударних дронів і 50 ракет різних типів, більшість із яких були балістичними.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG