Додаткові винищувачі «Міраж» і ракети для ППО – Зеленський про результати переговорів із партнерами

Відповідь на російські удари по українській критичній інфраструктурі має бути «спільною справою» для Києва та його міжнародних партнерів, сказав у вечірньому відеозверненні 26 жовтня президент України Володимир Зеленський.

«За цей тиждень ми ще наблизилися до необхідних рішень: була моя розмова з канцлером Німеччини, також ми говоримо з деякими іншими партнерами в Європі щодо «петріотів». Окремо хочу подякувати Британії та Франції – є рішення Франції щодо додаткових винищувачів «Міраж» для України та ракет для ППО, Британія допомагатиме нам із ППО й надалі – теж ракетами, і у виробництві дронів-перехоплювачів – дякую за це. Є також нові рішення про внески у програму PURL – Фінляндії та Іспанії. Це програма, щоб купувати американську зброю – ті ж таки ракети для «петріотів» – наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що за тиждень російські військові застосували проти України майже 1200 ударних дронів і 50 ракет різних типів, більшість із яких були балістичними.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



