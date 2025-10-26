Число постраждалих від удару дрона на Сумщині зросло до 10, в тяжкому стані дитина і дорослий – влада

Голова Сумської ОВА Олег Григоров оприлюднив оновлені дані про завданий російськими військовими надвечір 26 жовтня удар по мікроавтобусу з цивільними, який прямував із Білопілля до обласного центру.

«До 10 зросла кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по мікроавтобусу в Сумському районі. Серед постраждалих – двоє дітей 15 та 8 років. Усім надається необхідна допомога. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані – дитина та дорослий. Медики борються за їхні життя», – вказано в новому зведенні.

У першому повідомленні йшлося про п’ятьох поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.