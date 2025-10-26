Росія атакувала Київ дронами: троє загиблих, є постраждалі – ДСНС

У ніч проти 26 жовтня Росія атакувала Київ безпілотниками, є загиблі та поранені, йдеться у повідомленні ДСНС.

«Удруге за добу столиця під атакою ворога. 3 особи загинуло», – кажуть рятувальники.

У ДСНС зазначили, що рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу БпЛА у Деснянському районі, де сталися пожежі. На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в дев'ятиповерховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб.

За іншою адресою є влучання БпЛА шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна.

Також надійшли повідомлення про влучання БпЛА багатоповерхівку в Оболонському районі міста, на місці рятувальники пожежі не виявили.

Внаслідок атаки постраждали 29 людей, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається допомога, кажуть у ДСНС

У прокуратурі Києва уточнили, що серед трьох загиблих у Деснянському районі – 19-річна дівчина.

«Ще 29 людей постраждали, зокрема семеро неповнолітніх. Трьох з них госпіталізовано до лікарень. Зокрема, 15-річний хлопець має численні опіки, у 9-річної дівчинки різані рани, 13-річна дівчинка отримала множинні осколкові поранення. Четверо дітей мають гостру реакцію на стрес», – кажуть у відомстві.

Також відомо, що внаслідок атаки РФ пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки у Деснянському районі, в одному з них вогонь охопив квартири з першого по сьомий поверх.

«В Оболонському районі вибуховою хвилею вибило вікна у будинку. У приватному секторі у Дарницькому районі пошкоджено паркан будинку та автомобіль. Наразі рятувальна операція у Деснянському районі триває. Остаточна кількість постраждалих встановлюється», – підсумували у прокуратурі.