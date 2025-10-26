Доступність посилання

Другий день під атакою: лівий берег Києва після ударів «Шахедами» та балістикою (фоторепортаж)

У ніч на 26 жовтня Росія вдарила по лівому берегу Києва дронами типу Shahed – це сталося на наступну ніч після попередньої атаки ударними БпЛА та балістичними ракетами на лівий берег столиці. Внаслідок нової атаки постраждали багатоквартирні будинки у Деснянському районі, влада повідомляє про трьох загиблих. На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в дев'ятиповерховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб. Постраждали 29 людей, з них 7 дітей, заявили у ДСНС Києва.

Що відбувається на місцях ударів – дивіться у репортажі кореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка.

26 жовтня 2025 року, Деснянський район столиці. Люди дивляться на багатоповерхівку, в яку влучив російський ударний БпЛА. Мешканців будинку евакуювали на час проведення рятувальної операції: з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб
Як повідомили у прокуратурі Києва, ця атака забрала життя трьох осіб, зокрема 19-річної дівчини. Серед 29-ти постраждалих – 15-річний хлопець із численними опіками, 9-річна дівчинка із різаними ранами та 13-річна – з осколковими
Жителі Деснянського району біля будинку, в який влучив ударний безпілотник армії РФ
Рятувальники працюють в будинку. Через удар БпЛА там зайнялася пожежа.Як повідомили мешканці багатоповерхівки, серед загиблих – люди, які задихнулися, ховаючись у ванній. Офіційних підтверджень цій інформації немає
За інформацією прокуратури, вогонь охопив квартири з першого по сьомий поверх
Рятувальники на місці удару
Біля атакованого будинку розгорнули штаби із допомоги постраждалим
Поліція збирає свідчення людей
Аварійно-рятувальні роботи тривають
Деснянський район Києва. Жінка біля будинку, який зазнав атаки
Ще одна пошкоджена багатоповерхівка у Деснянському районі – тут із 1 по 9 поверхи вибило вікна
На фасаді будинку видно чорний слід від вибуху та загоряння
На ранок після атаки у дворі цієї багатоповерхівки гуляють діти
Хлопчик із термоковдрою після обстрілу у Деснянському районі
Батьки вийшли з дитиною на майданчик після нічної атаки
Ще один двір на лівому березі столиці за добу до цього, 25 жовтня.На місці удару балістичною ракетою утворилася вирва. За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 жовтня російські військові атакували територію України дев’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 62 ударними дронами
За даними КМВА, внаслідок російської атаки 25 жовтня постраждали щонайменше чотири локації в Дарницькому, Деснянському, Дніпровському районах міста
Попри це, на ранок після ракетно-дронової атаки, у столиці запрацювали традиційні ярмарки
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

