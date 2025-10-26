У ніч на 26 жовтня Росія вдарила по лівому берегу Києва дронами типу Shahed – це сталося на наступну ніч після попередньої атаки ударними БпЛА та балістичними ракетами на лівий берег столиці. Внаслідок нової атаки постраждали багатоквартирні будинки у Деснянському районі, влада повідомляє про трьох загиблих. На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в дев'ятиповерховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб. Постраждали 29 людей, з них 7 дітей, заявили у ДСНС Києва.

Що відбувається на місцях ударів – дивіться у репортажі кореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка.