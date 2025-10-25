Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Новини | Події

КМДА: внаслідок обстрілу РФ столиці затримується рух громадського транспорту

Наслідки атаки РФ по Києву, 10 жовтня 2025 року
Наслідки атаки РФ по Києву, 10 жовтня 2025 року

Унаслідок російського обстрілу Києва затримується рух громадського транспорту, повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

За даними відомства, через перекриття руху поліцією та роботу підрозділів ДСНС затримуються наступні маршрути громадського транспорту:

  • трамваї № 22 у напрямку ЗЗБК;
  • автобуси №№ 51, 63 у напрямку ЗЗБК та ст. м. «Червоний хутір».

«Просимо пасажирів врахувати цю інформацію під час планування поїздок», – наголосили у КМДА.

У Києві в ніч проти 25 жовтня пролунали вибухи, РФ атакувала столицю балістичними ракетами, поінформував очільник КМВА Тимур Ткаченко. Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Згодом Ткаченко уточнив, що внаслідок атаки пошкоджений дитячий садок у Дніпровському районі. За даними мера Віталія Кличка, пожежі спалахнули у нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

