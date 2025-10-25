Росія вдарила по Києву балістикою: є постраждалі, пошкоджений дитячий садок – влада

У Києві в ніч проти 25 жовтня пролунали вибухи, РФ атакувала столицю балістичними ракетами, поінформував очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Згодом Ткаченко уточнив, що внаслідок атаки пошкоджений дитячий садок у Дніпровському районі.

«Наразі 8 постраждалих у столиці. Трьох із них госпіталізували до медзакладів міста», – зазначив мер столиці Віталій Кличко.

За даними мера, пожежі спалахнули у нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах.

«Фіксуємо інформацію про пошкодження в житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих. Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку», – написав Ткаченко.

Згодом у ДСНС уточнили, що внаслідок удару РФ по столиці вже постраждало дев’ятеро людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.