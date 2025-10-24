Зеленський: учасники «Коаліції охочих» погодили «рішення, які можуть сильно допомогти»

Зустріч «Коаліції охочих» була третьою хорошою подією для України за останні кілька днів, вважає президент Володимир Зеленський – про це він сказав у вечірньому зверненні 24 жовтня.

Зеленський також привітав запровадження санкцій Сполучених Штатів і Євросоюзу проти Росії.

«Сьогодні всі, абсолютно всі, учасники Коаліції охочих погодилися, що саме так треба тиснути й надалі – на російську нафту. На нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів і на всю інфраструктуру агресора. Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше», – сказав він.

Також, за словами голови держави, є «дуже важливі» домовленості щодо фінансів для України. Він висловив упевненість у політичній готовності Європи спрямувати заморожені російські активи на повноцінну підтримку України:

«Вчора на Єврораді ухвалено політичне рішення. Чіткий формат використання активів, і цей формат є. Зараз ми у Європі домовилися, що до кінця року має бути реалізація цього формату. Загалом настрій у Європі такий, що ми розуміємо: на наступний рік фінансування для України, для наших людей, буде забезпечено».

Президент подякував партнерам України за нові пакети військової та енергетичної допомоги.

Зустріч лідерів країн «Коаліції охочих» відбулася в Лондоні 24 жовтня. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив за її підсумками, що підтримка України дає результати й має продовжуватися. Він додав, що партнери Києва працюють над забезпеченням приблизно 1 мільярда доларів для програми PURL, яка дозволяє закуповувати американське озброєння для українських військ.

Зустріч «коаліції охочих» відбулася через день після того, як на зустрічі лідерів Європейського Союзу в Брюсселі не вдалося досягти угоди про використання заморожених державних активів Росії для фінансування України після того, як Бельгія, де зберігається більшість грошей, висловила правові та технічні занепокоєння щодо цієї пропозиції.

Однак, за участі Зеленського, лідери ЄС зобов’язалися «забезпечити покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років», заявив після саміту президент Європейської Ради Антоніо Кошта.



