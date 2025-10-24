Генсекретар НАТО: у Путіна закінчуються «гроші, ідеї та солдати»

Підтримка, яку партнери надають Україні, працює, вважає генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» у Лондоні 24 жовтня.

За оцінкою очільника альянсу, Путін отримує «дуже мало» на полі бою в Україні, досягаючи невеликих територіальних здобутків «величезною ціною».

«Сотні тисяч росіян помирають через божевільну путінську агресію. Україна продовжує поводитися хоробро, і наша підтримка для них працює. Правда в тому, що в Путіна закінчуються гроші, ідеї та солдати. Президент Трамп добре сказав – вони повинні зупинитися там, де вони є зараз, і зараз саме той час, щоб підвищити тиск на Росію, щоб отримати справедливий і чесний мир для України», – сказав він.





Відтак Рютте привітав останні заяви європейських союзників і Канади щодо додаткової військової допомоги Україні:

«Події на полі бою свідчать, що наша підтримка України працює і ми повинні тримати її на тому ж рівні. Повинні підсилювати санкціями та економічним тиском».

Генсекретар НАТО назвав 19-й пакет санкцій черговим хорошим кроком у цьому напрямку.

Рютте зазначив, що, хоча існував ризик припинення надходження зброї зі Сполучених Штатів, у липні президент Трамп «вирішив знову відкрити шлюзи», маючи на увазі програму закупівель Purl. Зокрема, йдеться про ракети для систем Patriot, яких зараз немає в запасах країн Європи.

«Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб забезпечити продовження потоку приблизно на 1 мільярд (у рамках ініціативи PURL – ред.) або трохи більше мільярда доларів на місяць. А потім, зокрема, щодо «Томагавків», звичайно, ми з президентом обговорили це. Це питання все ще розглядається президентом, і знову ж таки, рішення мають прийняти США», – заявив він.

Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала зустріч коаліції сфокусованою та продуктивною.

«Тиск залишається єдиною мовою, яку Росія розуміє, і скоординовані з нашими союзниками та друзями санкції – це ключ, щоб посадити Путіна за стіл переговорів», – заявила вона.

Фон дер Ляєн додала, що учасники зустрічі обговорили термінову енергетичну допомогу Україні напередодні зими та посилення протиповітряної оборони. За її словами, Європа розширює співпрацю в оборонній промисловості та просуває роботу над репараційною позикою, варіанти щодо якої будуть представлені найближчим часом.

Зустріч «коаліції охочих» відбулася через день після того, як на зустрічі лідерів Європейського Союзу в Брюсселі не вдалося досягти угоди про використання заморожених державних активів Росії для фінансування України після того, як Бельгія, де зберігається більшість грошей, висловила правові та технічні занепокоєння щодо цієї пропозиції.

Однак, за участі Зеленського, лідери ЄС зобов’язалися «забезпечити покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років», заявив після саміту президент Європейської Ради Антоніо Кошта.



