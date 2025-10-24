Прем’єрка Литви заявляє, що реакція на порушення повітряного простору літаками РФ була доречною

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене назвала реакцію військових своєї країни та НАТО на останнє порушення повітряного простору Росією доречною.

«Збройні сили дійсно показали, що вони схвалюють складні рішення тут і зараз. Інцидент показав, що ми готові. Винищувачі НАТО були негайно підняті по тривозі, патрулювали та контролювали повітряний простір не лише для забезпечення безпеки, але й для того, щоб послати сигнал, що ми не будемо терпіти такої поведінки», – сказала Ругінене.

На запитання, чи слід було збивати російський літак у такому випадку, Ругінене відповіла, що Литва готова до таких дій, але у «крайньому разі».

«Звичайно, ми готові це зробити в крайньому разі, але на сьогодні ми стабілізували ситуацію таким чином», – сказала вона.

23 жовтня два російські військові літаки увійшли в повітряний простір Литви приблизно на 18 секунд. За даними Міноборони країни, інцидент стався в районі міста Кібартай, яке межує з Калінінградською областю РФ. Літаки Су-30 та Іл-78 пролетіли над територією Литви близько 700 метрів і повернулися до Росії.

Литва є членом НАТО, тому у відповідь на це були підняті в повітря іспанські винищувачі Eurofighter Typhoon із Балтійської повітряної поліції Північноатлантичного альянсу, які патрулюють цей район.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав це «кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви». Міністерство закордонних справ Литви заявило, що російського повіреного у справах викликали для висловлення протесту проти порушення повітряного простору.

Міністерство оборони Росії заперечило факт вторгнення.

«Польоти виконувалися у суворій відповідності до правил використання повітряного простору над територією Росії. Літаки не відхилялися від свого маршруту та не порушували кордонів інших держав», – йдеться у повідомленні.

Три балтійські країни – Литва, Естонія та Латвія – всі члени НАТО та прихильники України, за останні місяці стали стикатися з порушеннями своєї території російськими літаками або безпілотниками.

У вересні три російські винищувачі МіГ-31 увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там приблизно 12 хвилин.