«Ми не повинні виявляти слабкість» – у ЄС, НАТО та Україні відреагували на російські МіГ-31 в Естонії

У Євросоюзі, Північноатлантичному альянсі та Україні відреагували на порушення повітряного простору Естонії трьома російськими винищувачами МіГ-31.

«НАТО негайно відреагувало та перехопило російські літаки. Це ще один приклад безрозсудної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати», – йдеться в повідомленні речника НАТО.

«Надзвичайно небезпечною провокацією» назвала інцидент верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, яка з 2021 до 2024 року була головою естонського уряду.

«Це вже третє подібне порушення повітряного простору ЄС за кілька днів і ще більше загострює напруженість у регіоні. ЄС повністю солідарний з Естонією. Я тісно співпрацюю з урядом Естонії. Ми продовжуватимемо підтримувати наші держави-члени у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів. Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні виявляти слабкість», – написала Каллас у мережі Х.

Про підтримку Естонії з боку ЄС заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми рішуче відповімо на кожну провокацію, одночасно інвестуючи в зміцнення східного флангу. Зі зростанням загроз зростатиме і наш тиск. Я закликаю лідерів ЄС швидко схвалити наш 19-й пакет санкцій», – відзначила очільниця Єврокомісії.

Черговою ескалацією з боку Росії та прямою загрозою трансатлантичній безпеці назвав події в небі Естонії міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Доки Москва не отримує справді сильної відповіді, вона ставатиме лише більш нахабною та агресивною. Настав час покласти край почуттю безкарності Путіна», – наголосив український міністр.

18 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там загалом 12 хвилин. За словами міністра закордонних справ балтійської країни Маргуса Цахкни, це четвертий раз від початку року, коли Росія порушує повітряний простір Естонії, але сьогоднішній випадок є «безпрецедентно зухвалим».